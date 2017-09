Her er høstens beste og verste chips-nyheter

12 personer i redaksjonen i Mediehuset Nettavisen har smakt seg gjennom høstens potetgull-nyheter (Og en ny popcornsmak er med i testen).

Blant årets chipsnyheter er det spesielt løksmaken som går igjen, i tillegg til at flere reklamerer med cheddar- eller paprikasmak.

I vår uhøytidelig test har folk smakt seg gjennom 11 poser, vurdert og kastet terning. Tidligere har det vært en klar chipsvinner, men i år er det ingen nyheter som er en sikker hit på vorspielbordet. Det er heller ingen poser man bør styre unna i godishylla. Jevnt over får de sprø nyhetene terningkast tre.

Her er resultatet fra vår test - vi begynner med best, og gjengir noen kommentarer under hvert produkt:



MAARUD

Potetgull, høstløk

Terningkast: 5

- Denne elsket jeg, Sprø og god med riller. Frisk og god løksmak. Nam Nam.

- Overraskende god. Minner mye om sour cream, men kraftigere smak.

- Helt topp.

KIMS

Dobbeltkrydret, sour cream & onion

Terningkast: 5

- Sourcream er ikke min favoritt, men denne var frisk og god.

- Minner meg om en slags kjeks. Helt ok på smak.

- Svært bra.

- Passe syrlig og fyldig smak.

Potetgull

Maarud

Popcorn, ekte cheddar

Terningkast: 4



- ÅÅÅÅÅ, denne gjør meg lykkelig. Popcorn for viderekommende. Mumse, mumse.

- Rett og slett en klar vinner.

- Tar litt tid før den deilige, runde cheddarsmaken kommer fram. Smakløs litt for lenge.

- Hadde den vært sprøere, ville det vært som på kino.

Potetgull

Resten av potetgull-nyhetene fikk terningkast 3. (Chipsen nedenfor er rangert tilfeldig)



CRISPS

70% mindre fett, paprika

Terningkast: 3

- Litt feil paprikasmak, måtte dobbeltsjekke at det faktisk var paprika og ikke tomat.

- Litt tørr smak, men helt grei.

- Helt ok, den minner meg om Pringles.

Potetgull

MAARUD

Potetgull, kantarell

Terningkast: 3

- Lite, men godt hint av kantarell. God kryddersmak. Kantarellen kommer inn fra sidelinjen etter en stund.

- Smaker denne noe i det hele tatt? Veldig lite smak og kjedelig.

- Rar, smaker ikke kantarell. Smaker ikke det den lover.

Potetgull

MAARUD

Sombreros, cheese

Terningkast: 3

- Perfekt sprø, god ostesmak. Ganske lik originalen.

- Veldig mye ostesmak. Litt for mye.

- Oj. Usikker. Smaker for likt originalen, så minus for at det ikke er noe nytt.

Potetgull

MAARUD

Food truck, onion rings

Terningkast: 3

- Helt ok, ikke fan av ettersmaken.

- Tørr og rar smak. Som å spise papp. Til info, jeg spiser ikke papp.

- Annerledes, god på smak og gøy med ringer.

- Fyller munnen, men på en kvalmende måte.

Potetgull

CRISPS

70 % mindre fett, sour cream & onion

Terningkast: 3

- Smaker lite.

- Fin sprøhet, ikke spennende smak.

- Hallo, hvor tok smaken veien? Kunne godt vært mer smak, men sprø og innovative flak. Ser ut som små flatbrød.

- Annerledes flak, litt tynne og smelter raskt i munnen. Lyden er bra. Deilig smak på tunga, men smaken forsvinner raskt.

Potetgull

Disse tre siste chips-nyhetene fikk en svak 3-er av vårt testpanel:

MAARUD

Food truck, southern tasty spare-rips

Terningkast: 3

- Men i alle dager? Vil jeg ha spare-rins kjøper jeg det i butikken, ikke i en pose. Too much.

- Rett og slett ganske ekkel smak!

- Mektig i smaken, men det blir litt for mye. Smaken er litt ekkel.

Potetgull

KIMS

Dobbeltkrydret potetgull, paprika

Terningkast: 3

- For mye paprikasmak.

- Kjedelig og gjør at jeg klør i halsen.

- Elsker vanligvis paprikasmak på potetgull, men denne var ikke god.

- Klassisk paprika med litt ekstra krydder.

Potetgull

MAARUD

Food truck, honey BBQ

Terningkast: 3

- Greit nok.

- Litt rar kombinasjon.

- Denne smakskomboen er bedre på grillen enn potetgull. Blir for ekkel ettersmak.

Potetgull

