Her er eksperttipsene til hvordan du kan spare mer

Vi vet alt om at det ikke er så lett å sette av penger når man er student eller akkurat har begynt å tjene sine egne penger.

Kanskje vet du ikke helt om det i det hele tatt nytter å spare, og hva du i så fall skal bruke pengene du klarer å sette av til.

Derfor spurte vi siviløkonom og økonomisk rådgiver i Luksusfellen, Hallgeir Kvadsheim, om han hadde noen gode sparetips til unge som har lyst til å begynne å sette av penger.

- Jeg er fan av å gjøre ting mest mulig automatisk, sånn at man ikke tenker over at man sparer, sier Hallgeir til Side2.

- De fleste, og ikke bare unge, bruker bare opp det som står på lønnskontoen sin hver måned, og forbruket blir styrt etter det du har på kontoen. Det nytter med andre ord ikke å spare det du har til overs, og du må heller starte sparingen i andre enden, fortsetter han.

Hallgeir Kvadsheim er siviløkonom og økonomisk rådgiver i Luksusfellen.

Fast trekk en gang i måneden

Hallgeir oppfordrer derfor til å opprette et fast trekk på lønnskontoen din dagen etter at du har fått lønning eller studielån.

- Det kan være en hundrelapp, fem hundre kroner eller kanskje tusen kroner, alt etter hva du selv føler at du klarer å sette av. Du kan begynne smått. Setter du opp et fast trekk, vil du ikke føle at du lever dårligere, og du kan fortsetter bare å bruke opp det som står på kontoen.

Mikropsparing

Mikrosparing er en annen måte å spare penger på «uten at du merker det». Ikke alle banker tilbyr dette, men hos enkelte kan du velge å sette opp et lite trekk (to kroner, fem kroner eller ti kroner, for eksempel) hver gang du trekker kortet, som føres over på en sparekonto.

- I og med at vi trekker kortet i gjennomsnitt mer enn én gang daglig, vil det kunne bli opp mot 400 ganger i året. Trekkes det ti kroner hver gang du drar kortet ditt, blir det 4000 kroner i året. Det kan være fly og opphold for en langweekend i Berlin!

Lag deg et sparemål

Hallgeir oppfordrer også til å sette deg et sparemål, altså finne ut noe du har skikkelig lyst til å bruke pengene på.

- Kall mikrosparingskontoen din «Berlin», for eksempel, for å bli motivert. Kutt ut snusen og opprett en konto du kaller scooter-kontoen din hvis du vil kjøpe deg scooter. Du kan ha mange sånne mikrosparingskontoer, og lage både for eksempel til reiser, boligkjøp og scooter.

Gode tips fra Hallgeir, der altså! Vi digger ham. Hvis du vil ha mer av dette, så kommer Side2 med enda flere enkle tips til hvordan du kan få mer ut av pengene dine veldig snart! Følg med <3

