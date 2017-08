Her er budsjettet alle studenter bør få med seg

Det nærmer seg skole-og studiestart for årets studenter, og det betyr også at studielånet er på vei inn. Skikkelig kjedelig å tenke på, men det lønner seg å ha en kontroll over økonomien slik at du kommer deg gjennom studietiden.

Det kan være lurt å sette opp et budsjett, da slipper du å spise nudler hver dag og du har mer til overs til det sosiale og fest. Men hva bør man tenke på, og hvor skal man begynne?

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB.

Vi har fått hjelp av Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB og tidligere økonomisk rådgiver i programmet Luksusfellen på TV3.

Hva er det første studenter bør gjøre når de får studielånet inn på konto?

- Den første utbetalingen får du fra Lånekassen ved semesterstart og dette er også den største. Denne er på 21.268 kroner. Disse pengene bør du først og fremst bruke på utgiftene forbundet med studiestart; som semesteravgift, bøker og skolemateriell og boutgifter, sier Silje og legger til:

- Hvis du sitter igjen med penger etter dette, bør du tenke på det som en bonus du kan fordele utover semesteret, eller sette av til juni og juli når du ikke får studiestøtte fra Lånekassen.

Få kontroll over utgiftene dine



Det neste rådet forbrukerøkonomen har, er at alle bør sette opp et budsjett. Få kontroll over de månedlige utgiftene dine, og bestem hvor mye du skal bruke på mat, klær og andre ting som ikke har et fast beløp.

- Når du har samlet alle utgiftene dine bør du gå gjennom og se hvor du kan kutte ned for å spare. Blant annet kan en matplan hjelpe deg å kutte ned på matutgiftene. Det kan også være penger å spare på å velge det rimeligste tilbudet når det gjelder mobilabonnement og forsikring. Det finnes sider på nettet som sammenligner priser for deg.

Ekstrajobb eller ikke?



Silje mener at det kan være vanskelig å kun leve på pengene fra Lånekassen. Hun anbefaler at studenter får en deltidsjobb, men påpeker at studiene er viktigst. Et annet alterantiv er å jobbe mer i ferier.

- Hvis du skal jobbe ved siden av studiene bør du passe på at du ikke overskrider inntektsgrensen fra Lånekassen som er på 172.597 kroner i 2017. Overskrider man dette beløpet, vil man få redusert stipend.

Med dette i bakhodet, ba Side2 om hjelp til å sette opp et generelt studentbudsjett. Her er Siljes råd til budsjett til en gjennomsnittstudent:

Månedlig studentbudsjett, satt opp av forbrukerøkonom Silje Sandmæl.

- Det er rimeligere å bo i studentleilighet enn å leie privat, men her må man gjerne være tidlig ute fordi det er stor kamp om plassene. Skal du leie privat lønner det seg å flytte inn i et kollektiv. Det blir veldig dyrt å skulle bo alene, sier Silje.

