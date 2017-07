Helsesista: - Jeg tror mange har lavere terskel for å si fra på Snapchat

«For 3 måneder siden så slo pappa meg».

Slik åpner et snap-innlegg fra en 14 år gammel jente til Helsesista - den populære snapchatprofilen til helsesøster Tale Maria Krohn Engvik.

Engvik hadde snakket om foreldre og feriefyll på Snapchat, et tema som dessverre er like aktuelt hvert år.

- Med en gang jeg snakket om det, rant det inn historier. Spesielt denne 14 år gamle jenta traff sterkt, sier hun.

Sa fra til moren

14-åringen fortalte om grov vold fra faren. Episoden for tre måneder siden resulterte i brukket nese og ribbein, og jenta måtte dra alene til sykehuset, hvor hun sa at hun hadde falt ned fra et tre. Videre skrev hun at faren slo henne igjen for noen dager siden.

En av de mange hyggelige beskjedene til den 14 år gamle jenta hos Helsesista.

Historien gikk sterkt inn på Engvik - og også mange av dem som følger henne på Snapchat. Flere sendte positive tilbakemeldinger til 14-åringen, og Engvik delte noen av disse på profilen sin.

- Jeg vil så gjerne hjelpe de som sender inn sine historier, men det er ikke så lett når jeg ikke vet hvem som har sendt meldingen. Jeg prøver sterkt å få dem til å si fra til noen. For 14-åringen ble det forsterket av alle heiaropene hun fikk, og hun turte å snakke, forteller hun.

Heldigvis ser det ut til at jentas historie får en lykkelig slutt. I helgen sendte 14-åringen en ny melding til Helsesista.

«Når Helsesista la ut [...] alle som heiet, så sa jeg fra til mor og stefaren min rett etterpå, og mamma kontaktet barnevernet, og pappa får ikke lov til å se meg mer,» skriver hun.

- Vi vet ikke hvordan det ender, for det er helt nytt, men forhåpentligvis får hun hjelp, så hun ikke lenger trenger å være hos faren, sier Engvik.

Hvem kan jeg kontakte ved vold i hjemmet? Barn og unge som lever med vold, kan kontakte barnevernet i kommunen eller bydelen sin. Dersom du trenger akutt hjelp kan du ringe Alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116 111. Dette er en gratis tjeneste som er åpen kvelder, netter og i helger. Les mer om Alarmtelefonen for barn og unge: 116111.no

Snapchat gjør det enklere å åpne seg

Som helsesøster har hun vært borti lignende historier tidligere.

- Men ikke i den graden jeg får på Snap. Jeg tror mange har lavere terskel for å si fra der, sier hun.

Nettopp å få barn til å åpne seg kan være et problem for helsesøstre.

- Vi helsesøstre ønsker at barn og unge skal fortelle oss om problemene sine, så vi får muligheten til å hjelpe. Men det skal mye til, og det er for få som sier fra. Jeg tror måten unge bruker Snapchat på, at de får en relasjon til meg via daglige snaper, gjør det lettere å åpne seg for meg.

Dessverre er det mange unge som lever med de samme problemene som 14-åringen. Engvik håper de vil tørre å si fra til noen.

- Mange barn lever med grov vold, men tør ikke si fra. De kan være utsatt for trusler, og mange er vant til å ha det sånn. De er dessuten glade i foreldrene sine og er redde for konsekvensene av å si fra. Noen føler også at de må ta seg av en annen i familien, et søsken eller den andre forelderen, sier hun.

- Jeg prøver å motivere dem

Hun setter pris på at mange deler sine historier med henne på Snapchat, men skulle ønske hun kunne gjøre enda mer.

- Jeg klarer ikke å åpne alle snapene jeg får - snapen har ikke kapasitet til det - og jeg vet ikke hvem de som sender meldinger er, sier hun.

Men forhåpentligvis vil det likevel hjelpe ungdommene å åpne seg for henne.

- Bare det at de får øve seg på å si fra, kan hjelpe. Ofte må man øve på ting som er vanskelig før man klarer det. Jeg prøver å motivere dem og lose dem videre, enten til fastlegen, hjelpetelefonen, politiet eller andre. Og bare det at de forstår at det ikke er rett at de skal ha det sånn og at de setter ord på at noe alvorlig skjer, kan være til hjelp, sier hun.

Hun legger til at dersom hun blir alvorlig bekymret for liv og helse, og personen ikke selv klarer å varsle, vil hun måtte be politiet om hjelp.

Bor ikke med faren



Engvik har hatt kontakt med 14-åringen, og forteller at jenta ikke lever daglig med den voldelige faren. Hun er stolt over hvor modig jenta turte å være.

- Tenk hvor styrket hun går videre nå, med vissheten om at hun stod opp for seg selv! Jeg og alle mine følgere på snap er utrolig stolte sammen med henne, sier hun.

