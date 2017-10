Harvey Weinstens kone vil skilles etter anklagene om seksuell trakassering

Weinstein Company hevder å ha vært helt ukjent med de siste anklagene om seksuelle overgrep som rettes mot Hollywood-produsenten Harvey Weinstein (65).

Weinstein fikk sparken i filmselskapet han eier sammen med broren Bob Weinstein etter et oppslag i The New York Times i forrige uke, der flere kvinnelige skuespillere anklaget ham for seksuell trakassering gjennom flere tiår.

En rekke kjente skuespillere, blant dem Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie og Rosanna Arquette, har siden rettet anklager mot Weinstein. Selv avviser han alt.

– Alle anklager om seksuelle handlinger uten samtykke benektes utvetydig av Weinstein, sier produsentens talskvinne Sallie Hofmeister.

Anklager om voldtekt

Tirsdag fortalte den italienske filmstjernen Asia Argento til The New Yorker at Weinstein voldtok henne flere ganger og at hun ikke turte å gjøre motstand i frykt for at han ville ødelegge karrieren hennes.

En annen kvinne anklager ham også for voldtekt, noe hun sier at hun aldri meldte fra om på grunn av Weinsteins store makt i Hollywood.

16 nåværende og tidligere ansatte i The Weinstein Co. og produsentens forrige selskap Miramax forteller til The New Yorker at de enten kjente til anklagene mot Weinstein, eller selv ble utsatt for overgrep fra ham.

– Helt ukjent med

Styret i filmselskapet The Weinstein Co., der blant andre Harvey Weinsteins bror Bob sitter, sier i en ny kunngjøring at de er «sjokkerte og forferdet» over de siste anklagene, som de hevder å ha vært helt ukjent med.

Styret betegner videre Weinsteins påståtte handlinger som et brudd på all sømmelighet og lover å bistå politiet i etterforskningen. Filmselskapet opplyser videre at de har innledet sin egen gransking i saken.

Flere av styremedlemmene i selskapet har trukket seg de siste dagene, og styret består nå av Bob Weinstein, Lance Maerov, Richard Koenigsberg og Tarak Ben Ammar.

Massasje

Flere av Hollywoods best kjente skuespillere har fortalt hvordan Hollywood-produsenten trakasserte dem, blant dem Oscar-vinnende Gwyneth Paltrow som han angivelig forsøkte å overtale til å gi ham en massasje på et hotellrom da hun var yngre.

Oscar-vinneren Angelina Jolie forteller også at hun «hadde en dårlig opplevelse med Weinstein» som yngre skuespiller og at hun siden har nektet å jobbe med ham. I tillegg har hun advart andre mot å gjøre det.

Weinsteins kone Georgina Chapman forteller nå til magasinet People at hun går fra ektemannen.

– Hjertet mitt gråter for alle kvinnene som har lidd så forferdelig på grunn av disse utilgivelige handlingene. Jeg har valgt å forlate min mann. Min første prioritet er å ta vare på mine små barn, sier Chapman og ber om at familien nå får ha sitt privatliv i fred.

– Blir kvalm



Til tross for at Weinstein tilsynelatende var beryktet for sin oppførsel mot kvinner, hevder filmmiljøet i Hollywood at avsløringene og anklagene mot ham kommer som et sjokk.

Skuespilleren Matt Damon er blant dem som har uttrykt avsky. Han sier at historiene han nå hører fra kvinnene som står fram gjør ham kvalm, og at han synes de er modige som tar bladet fra munnen.

Damon slo gjennom med filmen «Good Will Hunting», som Weinstein og hans bror produserte. Filmen var også Ben Afflecks store gjennombrudd, som også har uttrykt avsky over avsløringene.

Det har lenge florert rykter i Hollywood om seksuell trakassering og undertrykking av kvinner i bransjen, og Damon mener nå at det må skje endringer i det mannsdominerte filmmiljøet.

Obama-paret

Også i Washington er reaksjonene på avsløringene sterke, og blant dem som har rykket ut mot ham er tidligere president Barack Obama og hans kone Michelle.

– Michelle og jeg vemmes av de nye historiene om Harvey Weinstein. Alle menn som fornedrer og undertrykker kvinner på en sånn måte, må stilles til ansvar. Her spiller rikdom og status ingen rolle, heter det i en pressemelding fra paret.

Demokratenes tidligere presidentkandidat Hillary Clinton går også hardt ut mot 65-åringen og sier hun er sjokkert og forferdet.

Ifølge CNN har Weinstein donert mye penger til både Obamas og Clintons valgkamper og flere medier har kritisert Demokratene for ikke å kommentere saken tidligere.

