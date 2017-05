Hadde forsøkt å få barn i 17 år - så fikk de sekslinger

Adeboye og Ajibola Taiwo hadde forsøkt å få barn i hele 17 år før det endelig skulle lykkes. Og når babylykken inntraff, så var det av den vanvittige sorten.

På Virginia Commonwealth University Medical Center i Richmond, Virginia ønsket paret velkommen til sine seks barn, tre gutter og tre jenter, melder CNN.

- Jeg var så spent. Det var den absolutt første gangen vi ventet barn, sa Adeboye Taiwo om følelsen han fikk da doktoren kunne fortelle at det var oppdaget fire hjerter under den første ultralyden. På den neste skulle de også oppdage ytterligere slag fra to nye hjerter.

