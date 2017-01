Girls-stjerne med celulitt-hyllest til magasin

I en fersk Instagram-post hyller Girls-stjernen Lena Dunham magasinet Glamour. Dunham pryder selv forsiden av februarutgaven sammen med Allison Williams, Zosia Mamet og Jamima Kirke, som også spiller i samme serie.

- Kjempestolt over å dele denne forsiden, skriver hun i en Instagram-post.

Dunham er kjent for å vise hud gjennom Girls, og sammenlignet med andre ting Dunham har gjort, er Glamour-forsiden forholdsvis nøktern. Sammen med sine tre medsammensvorne er Dunham avbildet i en minimal shorts der beina er godt synlige. Nettopp det er Dunham godt fornøyd med.

I et annet innlegg utdyper Dunham gleden over forsiden.

- Takk til kvinnene i Hollywood (og på Instagram) som leder an og inspirerer i kampen for å normalisere kvinnelige former i alle utgaver. Takk til Glamour for å la mine celulitter gjøre det samme ved å pryde aviskiosker overalt i dag, skriver Dunham.

I skrivende stund har innlegget passert 100.000 likes på Dunhams Instagram-profil.

Hun forteller videre om oppveksten der hun hele tiden fikk beskjeder og meldinger om kroppen sin.

- Jeg poserte som den frekke med mye selvtillit, samtidig som at jeg var livredd og såret av tankeløse kommentarer, skriver hun.

Dette har ført til at Dunham gjennom sin karriere har slått et slag for kvinners kroppsbilde.