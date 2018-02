Gigi Hadid slår tilbake mot bodyshamerne på Twitter

I en serie tweets fra søndag, langer Gigi Hadid (22) ut mot folk som kritiserer henne og spekulerer i at hun ser tynnere ut nå enn for et par år siden, skriver Elle.

«Til de av dere som er så bestemt på å finne ut av hvorfor kroppen min har forandret seg i løpet av årene, dere visste kanskje ikke at når jeg startet [som modell, journ. anm.] da jeg var 17, hadde jeg ennå ikke fått diagnosen Hashimotos sykdom: De av dere som kalte meg «for stor for industrien» kunne se betennelser og vannansamlinger på grunn av det.» innleder hun.

Hashimotos sykdom er en sykdom som oftest rammer middelaldrende kvinner, ifølge Store medisinske leksikon. Sykdommen er en kronisk betennelse i skjoldbruskkjertelen utløst av immunreaksjoner mot kjertelens vev og forstørrelse av kjertelen.

Gigi forteller videre at hun har fått god behandling og medisinering de siste årene for å redusere symptomer som utmattelse og stoffskifteproblemer og at hun også har vært del av et forskningsprosjekt.

«Jeg vil ikke videre forklare noe om hvordan kroppen min ser ut, slik som ingen som har en kropp som ikke passer inn i «skjønnhets»-idealet, burde måtte. Ikke for å dømme andre, men stoff er ikke min greie, så slutt å putte meg i den boksen bare fordi dere ikke forstår hvordan kroppen min har utviklet seg på.»

Hun oppfordrer også brukere av sosiale medier til å ta mer hensyn og vise empati.

Se hele tweet-rekken under:

For those of you so determined to come up w why my body has changed over the years, you may not know that when I started @ 17 I was not yet diagnosed w/Hashimoto’s disease; those of u who called me “too big for the industry” were seeing inflammation & water retention due to that. — Gigi Hadid (@GiGiHadid) February 11, 2018

Over the last few years I’ve been properly medicated to help symptoms including those, as well as extreme fatigue, metabolism issues, body’s ability to retain heat, etc ... I was also part of a holistic medical trial that helped my thyroid levels balance out. — Gigi Hadid (@GiGiHadid) February 11, 2018

Although stress & excessive travel can also affect the body, I have always eaten the same, my body just handles it differently now that my health is better. I may be “too skinny” for u, honestly this skinny isn’t what I want to be, but I feel healthier internally and (cont) — Gigi Hadid (@GiGiHadid) February 11, 2018

(cont) am still learning and growing with my body everyday, as everyone is. — Gigi Hadid (@GiGiHadid) February 11, 2018

I will not further explain the way my body looks, just as anyone, with a body type that doesnt suit ur “beauty” expectation, shouldnt have to. Not to judge others, but drugs are not my thing, stop putting me in that box just because u dont understand the way my body has matured. — Gigi Hadid (@GiGiHadid) February 11, 2018

Please, as social media users & human beings in general, learn to have more empathy for others and know that you never really know the whole story. Use your energy to lift those that you admire rather than be cruel to those u don’t. — Gigi Hadid (@GiGiHadid) February 11, 2018

