Gigi Hadid blir ikke med i årets Victoria Secret Fashion Show

Det er ikke så fryktelig lenge til årets Victoria's Secret Fashion show går av stabelen, men for de fleste modellene kan eventyret allerede være over før det har rukket å starte.

Gigi Hadid annonserte nylig at hun ikke kommer til å være en del av årets motevisning i Shanghai. På Twitter skriver hun til fansen at hun ikke har mulighet til å være i Kina i år, men at hun kommer til å være der i tankene.

I’m so bummed I won’t be able to make it to China this year. Love my VS family, and will be with all my girls in spirit!! Can't wait to tune in with everyone to see the beautiful show I know it will be, and already can't wait for next year! :) x