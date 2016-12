Forbyr denne reklamen fordi den tar en voldsom vending

(SIDE2): En reklamefilm for en ny attraksjon ved fornøyelsesparken Thorpe Park Resort i Storbritannia er stoppet fordi den er for sjokkerende å vise på TV i høytiden.



Til toner av bjeller og til snødekt og landlig landskap blir publikum invitert til å telle søte hvite kaniner, før reklamefilmen tar en sjokkerende vending.

Videoen, som avsluttes med at en demon åpenbarer seg, skulle egentlig blitt sendt i beste sendetid mellom 18 og 19 på Julaften og 1.juledag i Storbritannia.

Allerede sett av 15.000



Men nå er det altså besluttet at traileren, som allerde er sett av over 15.000 på Facebook, ikke blir sendt i dette tidsrommet likevel.

En talsperson for Clearcast, som overvåker all reklame for TV i Storbritannia, har uttalt at de er restriktive med reklame sendt før klokken 21 om kvelden, som inneholder skremmende eller truende scener.

