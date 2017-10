Foo Fighters synes «Carpool Karaoke» var ukomfortabelt

– Etter tre timer i bilen til fyren var det ikke like morsomt, sier Foo Fighters-gitarist Pat Smear om deltagelsen i «Carpool Karaoke»-serien.

De dukket opp hos James Corden s "Late Late Show" i september, og sang ut bilkaraokeversjoner av låter som "All My Life", "Best Of You", "Learn To Fly" og den nye singelen "The Sky Is A Neighborhood".

Dave Grohl på scenen med Foo Fighters i London.

Ifølge NME synes bandet det var kult i starten, men at den lange innspillingstiden gjorde at den følelsen gikk over. Bandmedlemmene roser James Corden, som de mener er en ekte musikkelsker – og ifølge Dave Grohl «en hyggelig fyr». Det var settingen som gjorde dem ukomfortable, forklarer han.

– Jeg har ikke noe imot å synge mine egne låter på Glastonbury eller i O2-arenaen. Men om jeg skulle sunget en sang for deg nå, ville jeg vært for flau, sier Grohl til NMEs journalist.

- Vet ikke hvorfor de ikke brukte det



Gitarist Smear påpeker at det å synge andres sanger «er enklere», noe Grohl gir ham medhold i:

– Det kunne vi gjort hele dagen. Vi sang The Ramones og Rick Astley, men de brukte det ikke, jeg vet ikke hvorfor.

Denne helgen fronter Foo Fighters sin egen festival kalt «Cal Jam» i en park i San Bernardino, California. Dit har de innbudt artistkolleger som Queens Of The Stone Age, Liam Gallagher, The Kills, Wolf Alice og mange flere.

