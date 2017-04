Flere enn noensinne oppsøker overgrepsmottakene

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin melder at 1787 personer oppsøkte overgrepsmottakene i Norge i 2016. Det er en jevn økning fra omkring 1000 personer benyttet seg av samme tilbud i 2008, skriver NRK.

Ann Helen Lomsdalen er leder ved overgrepsmottaket i Fredrikstad.

- Jeg håper og tror at det handler om at vi har blitt mer kjent, ikke at det skjer fler overgrep, sier hun til NRK.

Ved overgrepsmottakene får de som bruker tilbudet mulighet til å gjennomgå medisinske undersøkelser, ha samtaler og få kriserådgivning.

I tillegg sikres det spor i tilfelle brukerne ønsker å anmelde.

Grete Johnsen, som er forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, sier at mange sider ved tilbudet er velfungerende, men at flere av mottakene mangler viktige tilbud. Det går blant annet på kriminalteknisk kompetanse til sporsikring.

– Når en kvinne eller mann anmelder en voldtekt så server mottaket politiet og rettsapparatet med viktige spor, så dette arbeidet bør være høyt prioritert, sier Grete Johnsen.

Andre svakheter som nevnes, er manglende oppfølgingtilbud og leger.

