Facebook lanserer ny videotjeneste

Innholdet skal i stor grad produseres spesielt for det sosiale nettverket.

Det sosiale nettverket lanserte i fjor en egen video-fane for amerikanske brukere, men nå har de tatt steget videre for å gjøre det enda enklere for brukerne å følge med på seriene de liker, skriver Facebook i en pressemelding.

Med lanseringen av tjenesten, som har fått navnet Watch, skal brukerne få personlig tilrettelegging til å oppdage nye serier, organisert rundt hva vennene deres og andre ser på.

Den nye plattformen skal først gjøres tilgjengelig for utvalgte brukere i USA, og det skal blant annet være mulig å følge baseballkamper via tjenesten.

Ifølge TechCrunch er det innhold spesielt produsert for tjenesten av samarbeidspartnere som skal prege Watch. Facebook sier de har bistått enkelte eksempelserier økonomisk, men at de kun utgjør en liten prosentandel av de tilgjengelige seriene.

