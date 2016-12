Er kapsel-kaffe mer miljøskadelig enn vanlig kaffe?

Vi nordmenn elsker kaffe. Vi begynner dagen med kaffe. Vi drikke kaffe på jobb. Og vi har en stygg tendens til å kose oss med kaffe etter et bedre måltid i gode venners lag, sent på kvelden.

Og det som har blitt manges favoritt er kapselkaffen, og da kanskje i særdeleshet Nespresso, Dolce Gusto og Tassimo.

Det er så enkelt, raskt og praktisk av vi ser gjennom fingrene på at vi innerst inne vet at det er noe skikkelig miljøsvineri med disse engangskapslene som gjerne inkluderer plast og aluminium.

Eller er det egentlig så ille?

To analyser med samme konklusjon



Det er de siste årene gjennomført to såkalte livssyklusstudier (her og her) av miljøpåvirkningen til forskjellige kaffetyper.

Ideen er å se på den totale miljøbelastningen fra kaffen blir dyrket på andre siden av jordkloden - til den havner i søpla på en eller annen måte.

Begge de forskningsteamene som har jobbet med temaet har kommet til samme konklusjon: Kapselkaffe er kanskje det mest miljøvennlige alternativet som finnes der ute - til tross for bruken av plastikk og aluminium.

I løpet av hele livssyklusen, slipper kapselkaffe ut det samme eller mindre CO2 enn andre typer kaffe.

Mer effektiv - mindre bortkastet kaffe

Skal vi tro forskerne, er det to grunner til at kapselkaffe kommer best ut - og begge handler om hvordan vi forbrukere tilbereder kaffen.

For det første er oppvarmingsløsingen som benyttes i kaffemaskiner, den absolutt mest effektive oppvarmingsmetoden av vann. Det brukes ikke mer strøm til oppvarming enn det som er høyst nødvendig, og varmeelementet slås av umiddelbart.

Den andre årsaken er rett og slett at når vi tilbereder både presskanne- og filterkaffe, har vi en lei tendens til å bruke mye mer kaffe enn vi faktisk trenger - og vi brygger gjerne mer kaffe enn vi kommer til å drikke.

Forskerne er også bekymret for at vi tidvis brygger opp mye kaffe som kastes fordi den ikke lenger anses som fersk.

Med filterkaffe, blir kaffen gjerne også stående til ettervarming en stund.

Med kapselmaskiner er det knapt mulighet for «brukerfeil», og det lages normalt ikke mer kaffe enn du skal ha.

Når vi bruker mer råstoff, mer energi på å tilberede - og på toppen gjerne kaster en del av det ferdige produktet fordi vi lager mer enn vi har planer om å bruke - spiser det opp ulempen kapselkaffen har med mer søppel fra selve kapslene.

Den ene analysen kommer til at pulverkaffe er marginalt bedre enn kapselkaffe, men det er ifølge Fremtiden i Våre Hender basert på urealistisk kaffemengde.

Helt sikkert full av feilkilder

Livsløpsanalyser er en notorisk vanskelig oppgave å begi seg ut på, og forskerne må alltid foreta en lang rekke forutsetninger når det regnes ut. Hva om du alltid lager akkurat så mye kaffe som du drikker? Hva om en er ekstra flink med resirkulering? Hva om en får all energi fra egne solceller? Hva om en liker kaffen sterkere/svakere?

Den ene analysen er sågar betalt av en interesseorganisasjon (PAC) for forpakningsbransjen.

At to analyser likevel kommer frem til noe i nærheten av samme resultat, gir en klar indikasjon på at du kan drikke kapselkaffen din med god samvittighet.