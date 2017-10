Er denne dama verdens vakreste fange?

20 år gamle Mirella Ponce har tatt over tittelen som «Hot Felon Bae» etter at politidepartementet i Fresno for noen dager siden la ut et portrettbilde av henne på Facebook-siden sin. Bildet har siden gått viralt, og har skapt engasjement blant publikum.

«Hvor mye er kausjonen? Jeg betaler gjerne!» kommenterer en på Facebook.

«Den eneste forbrytelsen hun utførte var å stjele hjertet mitt!» skriver en annen.

Mirella, som er med i gjengen «Tiny Rascals Gang», ble nylig stoppet av politiet sammen med sitt nyfødte barn, og to andre gjengmedlemmer. Hun ble siktet for stjålet våpen og våpenbesittelse av en rosa (!) pistol. Kausjonen hennes har blitt satt til totalt 100.000 dollar.





Kommentarfeltet koker

Tatoveringene som pryder halsen og bryst, samt det rolige og sexy blikk blikket som fester seg på kamera er nok til at kommentarfeltet koker.

Flere beundrere har til og med tilbudt å få Mirella Ponce ut av fengsel, og snu livet hennes for godt.

Tar over arven etter Jeremy Meeks

Mirella er ikke den eneste kriminelle som har klart til å få sosiale medier til å koker med sitt vakre utseende. Nettet kunne ikke la være å sikle over Jeremy Meeks, eller «Prison Bae» da portrettbildet hans prydet over hele nettet. Han ble siktet for 11 punkter der to av dem var våpenbesittelse og for brudd på vilkårene for prøvetillatelsene.

Bildet fikk likevel over 90.000 likes, ble kommentert over 25.000 og delt over 12.000 ganger.

Bildet av Meeks resulterte i at han landet en modellkontrakt umiddelbart. Helt siden han ble slippet ut har han debutert som modell under årets New York Fashion Week og Milan Fashion Week.

