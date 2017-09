Emma Knyckare vil forbikjøre svensk likestillingslov

Den svenske komikeren Emma Knyckare får juridisk hjelp til å finne ut hvordan hun lovlig skal kunne arrangere mannsfri festival til neste år.

Komikeren har fått samlet inn i underkant av halvparten av den halv millionen svenske kronerer som trengs for å starte sin såkalt «snubbfria» festival, der kun kvinner, transpersoner og ikkebinære skal ha adgang på og foran scenen.

Ifølge SVTs Kulturnyhetene er første skjær i sjøen at diskriminering ikke er tillatt i Sverige – verken av menn eller kvinner – når det kommer til et offentlig arrangement som dette. Derfor sier Emma Knyckare at hun nå får juridisk hjelp til å «ta seg rundt» det såkalte likebehandlingsprinsippet.

– Man kan gjøre det som en privat fest eller så kan man kjøre det gjennom en forening, så det blir noe sånt som «snubbarna» allerede har, en gubbeklubb. Ellers så får vi ganske enkelt kjøre på likevel, og ta konsekvensene, sier Knyckare til SVT.

Planen er en todagers festival i 2018 med 10.000 publikummere under tittelen Statement. På SVTs avstemning har over 11.000 stemt, og 57 prosent synes arrangementet er en dårlig idé – mot 37 prosent som synes ideen er god.

