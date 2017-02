Emma (15) ble født som gutt – nå tar hun YouTube med storm

I 2001 ble tvillingene Truls og Tobias født. I dag er Tobias tenåring, og heter Emma. Nå er hun aktuell med sesong to av TV 2-serien «Født i feil kropp», og har over 30.000 abonnenter på YouTube.

- Jeg vil vise at det går fint. Man kan leve et normalt liv, selv om man bytter kjønn, sier Emma til Side2 om hvorfor hun har valgt å stå fram med historien sin.

Emma er med i andre sesong av "Født i feil kropp". Her fra kjøkkenbordet hjemme hvor hun snakker med moren sin.

Vi snakker med Emma og moren, Tina Ellingsen fra Nøtterøy, på telefonen.

Det er tre år siden sist de var på TV, da var Emma bare 12 år gammel.

Nå er hun blitt tenåring, går på ungdomsskolen og ønsker å bli stor på YouTube.

- YouTube er min greie, sier Emma.

I sesong to av «Født i feil kropp» får vi se at Emma konfirmeres, og hvordan hun har det nå. I serien kommer det fram at hun ikke har opplevd fordommer eller andre negative utfordringer i barndommen, og hun føler heller ikke det er vanskelig nå som er blitt tenåring. Hele veien har hun hatt en naturlig utvikling.

Var mye sint og frustrert som liten



- Jeg husker ikke så mye fra da jeg var liten. Jeg husker at jeg likte å kle meg ut og leke med jentene. Men det har ikke vært vanskelig, jeg har hatt aksepterende venner og familie, alt har gått bra, sier Emma.

Det er mamma enig i.

Tina kan heller ikke huske når de skjønte at Emma var født i feil kropp.

- Det er vanskelig å vite. Da Emma gikk i 3.klasse så hun en dokumentarserie på TV om at det går an å være jente, da skjønte hun at det var noe hun kan gjøre, sier hun og fortsetter:

- Vi så jo at det var noe før det, men tenkte at det ville gå over – at det var faser i livet. Jeg tenkte at det var helt greit at hun ville kle seg ut og være prinsesse, sier Tina og forteller at hun samtidig så en datter som var mye sint og frustrert.

Hun kan ikke sette fingeren på hva det var, men hun merket hvor glad Tobias ble da han fikk kle seg ut hver dag etter barnehagen. Da kom det til slutt til et punkt hvor de som foreldre skjønte at det ikke kom til å gå over. Tobias var ikke gutt.

- Jeg husker spesielt en episode mellom første og andre klasse. Emma lånte en bikini av storesøsteren, og jeg så hvor glad den ungen ble. Jeg så det så utrolig godt.

Slik fikk familien hjelp



Tina synes det er vanskelig å beskrive hva hun følte som mor. Det er en rar følelse, du ikke helt hva du skal gjøre med eller hvordan du skal gå fram, forteller hun.

Tina tok en telefon til en psykolog, og sammen lette de i telefonkatalogen og fant kontakt til Harry Benjamin ressurssenter (HBRS). De arbeider for mennesker som søker, har eller har hatt diagnosen transseksualisme og som går igjennom en kjønnskorrigerende behandling på Rikshospitalet. Der fikk de god hjelp og møtt lignende familier med historier hvor barnet har vært sinna og frustrert – før han eller hun fikk hjelp og kunne være seg selv.

Både og Emma og Tina synes deres historie er naturlig å snakke om, de har hele veien møtt åpenhet og støtte, og har ikke opplevd sin situasjon som noe spesiell.

- Det er bare vanlig på en måte. Sånn er det. Når det gjelder oss voksne, så har vi vært åpne overfor venner. Men allerede fra Emma var to år likte hun å bruke spenner og brukte neglelakk, så vennene våre sa jo bare: «vi har jo skjønt det og sett det». Det har ikke vært noen bombe for noen. Vi har en fantastisk venneflokk rundt oss, og har vært heldige, sier Tina.

At de har valgt å vise sin historie på TV, har bare gitt positive tilbakemeldinger.

- Det vi vet er at på bakgrunn av serien har mange andre skjønt at det går an å komme fram i tidligere alder. Det blir ufarliggjort. At yngre står fram gjør at de tidligere får sjansen til å ha et bra liv. Medlemstallene til HBRS har eksplodert, og det kommer stadig flere til, det er et resultat av åpenhet, mener Tina.

Får pubertetsutsettende behandling



I kveldens episode av «Født i feil kropp» får vi se at Emma og tvillingbroren Truls konfirmeres. Emma snakker også om at hun har svart på spørsmål på YouTube-kanalen sin. Her forteller hun blant annet at hun går på pubertetsutsettende behandling. Dette bremser den mannlige puberteten, og hindrer blant annet skjeggvekst og adamseple. Emma har tidligere vært åpen om at hun ønsker kjønnskorrigerende operasjon på Rikshospitalet når hun blir 18 år.

I forbindelse med TV 2-serien har Emma fått en del oppmerksomhet.

- For meg er det viktig at folk vet at man får hjelp, og at man bare må være seg selv. Tørre å være seg selv, sier Emma.

Men samtidig med fokuset på serien, vokser hun også på YouTube, med henholdsvis 30.000 abonnenter og over 90.000 klikk på opplastede videoer. Her deler Emma alt fra hverdagslige tanker, challenger, til sminketips. Hun håper å vokse seg enda større.

- Før blogget jeg, men YouTube er mer min greie. Dette vil jeg drive på med mer.

Født i feil kropp sendes på TV 2 klokken 21:45, og på TV 2 Sumo.

