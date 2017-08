Disse tingene må Side2-redaksjonen ha i helgen

Yes, endelig helg. For oss i Side2-redaksjonen betyr det en god miks av rødvin, TV-serier, treningsøkter, brus, skravling med venninner og sofa. En generell oppsummering der, men det er likevel noen faste ting vi ikke klarer oss uten.

Kristin Hofsli, produktsjef blogg. Har også interiørbloggen kristinhofsli

En ny kløver-plante til stuen. Jeg elsker blomster og planter som «lever» litt ekstra, slik som denne som denne jeg har på kjøkkenet som lukker seg om kvelden.

Boken Popcorn-rapporten av Faith Popcorn. Kjøpte den på grunn av navnet, men fant ut at innholdet var minst like bra. Boken handler om trender, og metoder for å analysere dem slik at du kan få et forsprang på konkurrentene dine. Metodene kan du få bruk for i alle sammenhenger, på jobb, under oppussing som jeg driver med nå eller til å komme på nye ideer.

Calm To Your Senses og Orginal Skin fra Origins. Beste produktene for å komme ned i hvilemods fredags kveld. Bruker de sammen.

Guro Holmene, journalist

Mine must i helgen kommer helt an på om jeg har masse planer, eller går inn for en rolig hjemmehelg. Men disse tre tingene pleier jeg å dra fram i løpet av helgen.

Det går mye i Netflix, HBO og Viaplay i helgen. Nå for tiden anbefaler jeg Master of None.

Helg betyr oversized klær. Denne genseren bor jeg i når helgen kommer. Jeg er skikkelig dårlig på å strikke, men Skappel-oppskriftene klarer nok de fleste (med en del skjønnhetsfeil, for min del). Sjekk skappelstrikk.no for oppskrifter.

Appen Buddhify har mange korte meditasjoner til ulike anledninger - som hjelper deg til å slappe av, få bedre søvn, eller få en god start på dagen.

Astrid-Helen Holm, redaktør

I helgen synes jeg det er viktig med skyhøyt komfortnivå, og dette kommer seff til å prege mine must:

Toronto Maple Leafs-hockeydrakten fikk jeg av broren min som hadde vært på Canada-ferie. I helgene lever jeg stort sett i den og andre digge, svære sportsklær. Og så ser den innmari kul ut!

Slip-ons fra Vans er en evig vinner, også i helgene. Digge å ha på seg, lett å ta av og på!

Nachos eller annen taco-relatert mat er et must i helgene! Lag tacoevent hjemme og inviter fine folk over, eller kos deg litt ekstra og dra ut og få det servert.





