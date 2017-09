Disse ni tingene klarer vi oss ikke uten i helgen

Helg, weekend, fin de semana! Vi har allerede planene klare for lørdag og søndag, og deler gjerne hva vi skal fylle fritiden med.

Astrid, Side2-redaktør:

Helgens craving:

Tidligere i denne fabelaktige spalten har jeg tipset om å reise på harrytur til Sverige i helgen. Jeg gjorde dette, og det fant Milka-sjokolade med Oreo (!!!). Sjekk ut dette deilige synet:

Helgens aktivitet:

Gruppetimer (i mitt tilfelle på SATS). Møter ofte på folk som ler litt av de som reiser på gruppetimer av uviss grunn. Regner med at det kommer av en forestilling av at det ikke er like kult/effektivt/badass som å trene alene. Men - jeg er, helt seriøst, aldri så sliten etter trening som når jeg har vært på en skikkelig hard gruppetime. Derfor: hvis du enten ikke er helt sikker på deg selv på treningssenter, eller bare ikke orker/gidder å tenke selv på hva du skal trene den og den dagen, er gruppetimer supert.

Gruppetimer på treningssenter er perfekt helgeaktivititet.

Helgens serie:

Norske MELK fra MTG. Serien handler om alenemødrene Ingrid og Mathilde som blir kjent når de ved et uhell bytter babyer på fødeavdelingen. Det blir starten på et vennskap mellom dem, og serien følger dem gjennom den både slitsomme, morsomme, vakre og til tider triste mammapersmisjonstiden. Nye episoder på rundt 12 minutter slippes hver dag mandag til torsdag på Viafree. Til tross for at jeg ikke kan kjenne meg igjen i de fleste situasjonene selv, synes jeg serien både er varm og morsom.

Matilde (Julia Schacht, t.v.) og Ingri (Ragnhild Myntevik) i MELK.





Kristin, produktsjef blogg. Har også interiørbloggen kristinhofsli:

Helgens craving:

Siden jeg ikke er på reisefot og det er meldt regn i Oslo både på lørdag og søndag, er det store sjanser for at helgens snacks blir en god middag. Gjerne den saftige burgeren på Pinerolo Americano. Nam!

Helgens aktivitet:

Gå innom Astrup Fearnly og Kunstnernes Hus i Oslo og få med meg litt av Oslo Art Weekend. Det er første gang jeg er der, og gleder meg til å bli inspirert. Åpent for alle, så bli med om du vil!

Oslo Art Weekend.

Helgens serie:

Har du sett Girlboss? Nei? Da vet du hva helgens serie blir for din OG min del 😊 Serien ble utgitt av Netflix tidligere i år, og er en filmatisering av biografien «#Girlboss», skrevet av Sophia Amoruso. I serien tar vi fot på Amoruso i det hun er i ferd med å starte emperiet Nasty Gal. Fin underholdning for oss som liker både mote og humor i ett.

Guro, journalist:



Helgens craving:

Gå ut og spise hele (lille) familien. I helgen faller trolig valget på La Benjamin på Grünerløkka, Oslo. Liker stedet fordi de alltid har utrolig god mat, men også fordi de har en fantastisk barnemeny. Tommel opp til cafeer og restauranter som har noe annet enn pølse eller hamburger til barn. På La Benjamin er det ekstra bra, bare hør på noen av menyfroslagene for de små: Hjemmelaget pasta med blåskjell eller liten entrecôte med stekte poteter og friterte grønnsaker.

Helgens aktivitet:

Noe av det jeg elsker med å bo i Oslo er at man har storbylivet, og likevel muligheten til å ta T-banen til naturen. I helgen skal jeg ta på gummistøvler og regntøy og plukke blåbær i Nordmarka. Sist fikk jeg nok til å lage både blåbærpai og et lite lager i fryseren til smoothie.

Hjemmelaget blåbærpai og middag på restaurant er blant Guros helgeplaner.

Helgens serie:

I det siste har jeg sett Game of Thrones (tom ennå etter siste sesong), begynt på tredje sesong av Narcos og også sett en del dokumentarer på både HBO og Netflix. Derfor trengte jeg noe lett drama, og har begynt på Gypsy på Netflix. Naomi Watts har hovedrollen som Jean Holloway. Hun er psykoterapeut som i all hemmelighet infiltrerer privatlivene til klientene sine. Gypsy er ikke på topplista mi over de beste seriene jeg har sett, men anbefaler den absolutt som en «ekstraserie» hvis du følger med på noe annet.

