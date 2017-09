Disse er nominert til Jenteprisen

På FNs jentedag 11. oktober skal Plan Norge dele ut Jenteprisen, en pris for å hedre folk som gjør en ekstra innsats for jenters rettigheter.

I år har Side2 en egen blogger nominert til prisen - Martine Halvorsen.

– Jeg er både ydmyk og stolt over å bli nominert. Hver gang jeg skriver og formidler har jeg som mål å treffe noen. Det spiller ingen rolle om det er én eller 400.000, for så lenge én person føler at det jeg gjør gir noe, så er målet mitt nådd. Forhåpentligvis er det en av disse som følte at jeg fortjente det, og det er en stor ære, sier Martine Halvorsen i en pressemelding.

Les også: Overrakte 810 snapper mot barneekteskap til Erna Solberg

Tar opp viktige temaer

Bakgrunnen for nominasjonen er at Martine tar opp en rekke gode og viktige temaer på bloggen sin som mange anser som tabu, og etter hvert har blitt en samfunnsdebattant.

Side2-blogger Martine Halvorsen ble forrige uke overfalt utenfor sin egen leilighet.

Forrige uke ble Martine Halvorsen utsatt for massiv vold utenfor sin egen leilighet, og har valgt å være åpen rundt det som skjedde for å bidra til åpenhet rundt temaet.

Les også: Martine Halvorsen: - Jeg har det tøffere enn jeg hadde trodd

Og: «Til deg som overfalt meg»

Nominasjonsrunden går frem til 27. september. Les mer om prisen og nominer kandidater her.

Andre som foreløpig er nominerte til prisen er:

- De skamløse jentene (Nancy Herz, Amina Bile og Sofia Srour): Nominert for sine foredrag og avisinnlegg om psykisk helse, overgrep, ryktesamfunn, ære og skam.

Nancy Herz og de andre skamløse jentene er nominert til Jenteprisen.





(De skamløse jentene vant Skamløsprisen i fjor. Les mer her: Nancy Herz: - Jeg var sint over at jenter som tør å være annerledes blir skamgjort)

Dina-stiftelsen: Nominert for sitt arbeid for voldtatte kvinner og barn.

Laial Janet Ayoub: Nominert for sin jobb for at kvinner med minoritetsbakgrunn skal kunne være seg selv og for å stifte organisasjonen NOK som opplyser flyktningkvinner om deres rettigheter i Norge.

Satte jenters rettssikkerhet på dagsorden

I fjor vant Andrea Voldum prisen for engasjementet sitt for å sette voldtekt og jenters rettssikkerhet på dagsorden.

Andrea Voldum vant Plan Norges jentepris i 2016.

- Dette er nok ikke bare stort for meg, men for alle som er i samme situasjon, som er ute etter rettferdighet, og for de som jobber for å forebygge voldtekt, sa hun den gang til TV 2.

Les også: Vi tror deg-stiftelsen vant Skamløsprisen 2017

Del denne artikkelen