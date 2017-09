Dette har Erna Solberg å si til unge kvinner som lurer på hva de skal stemme

Hvis du ikke har bestemt deg for hva du skal stemme ennå, eller om du i det hele tatt skal stemme ved stortingsvalget, bør du få med deg hva statsminister Erna Solberg har å si til deg som leser Side2.

Vi benyttet nemlig anledningen og stilte henne noen spørsmål da hun var gjesteredaktør hos Nettavisen fredag.

- Mange av Side2s lesere vet kanskje ikke hva de skal stemme, eller om de skal stemme. Hva har du å si til dem?

- For det første er det viktig å bruke stemmeretten sin. Demokrati er viktig, sier Erna Solberg til Side2.

- Det høres kanskje ikke sånn ut i hverdagen at det vi holder på med er så viktig, men det dreier seg om hva slags skole vi skal ha fremover, hvilken eldreomsorg, hvordan vi skal utvikle det norske samfunnet og hvilke jobber som er der i fremtiden.

Lavest valgdeltakelse

Ved forrige stortingsvalg i 2013 brukte flere kvinner enn menn stemmeretten sin. Det var de unge kvinnene som sørget for at valgdeltakelsen blant førstegangsvelgere ble så stor som den gjorde.

Aldersgruppen 20-24 år hadde den laveste valgdeltakelsen av alle - rett over 60 prosent.

Valgdeltakelsen totalt var ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) på 78,2 prosent. Det vil si at 21,8 prosent lot være å bruke stemmeretten sin.

Daværende Høyre-leder Erna Solberg avlegger sin stemme under Stortingsvalget i 2013.





- Like forskjellige som menn

- Hvorfor er det viktig for unge kvinner å engasjere seg i valget?

- Jeg er veldig opptatt av at kvinner er like forskjellige som menn. Men veldig mange jenter jobber i offentlig sektor. De bør tenke gjennom at om vi skal ha en god offentlig sektor, så må vi også ha mange jobber i privat sektor fremover. Så bør de være opptatt av at vi har et skolesystem som på en måte motiverer alle til å kunne klare seg gjennom. Det er mange jenter som er lærere og jeg tror de vet at det er litt oppfølging av de barna som sliter mest.

