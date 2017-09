Dette har de unge valgvinnerne lovet ungdommen

Mandag sikret statsminister Erna Solberg og Høyre gjenvalg:

- Vi har fått støtte til fire nye år fordi vi har levert resultater på det vi lovet, sa Høyre-leder Erna Solberg da hun talte til partiets valgvake like over midnatt.

Vi gir en kjapp oppsummering for deg som ikke henger helt med:

Erna Solberg på pressekonferanse tirsdag.

I natt viste mandatfordelingen at de fire borgerlige partiene Høyre, Frp, KrF og Venstre får til sammen 89 mandater på Stortinget, mens de rødgrønne i Ap, SV, Sp og MDG og Rødt totalt får 80 mandater.

Erna Solberg er nå avhengig av støtte fra både Venstre og KrF for å få flertall i Stortinget. (Og ingen av de to sentrumspartiene ønsker at Fremskrittspartiet skal fortsette i regjering.)

Venstre og KrF gikk tilbake i valget, men sørget altså totalt sett for et borgerlig flertall.

Nå skal altså Erna Solberg i samtaler med de fire borgerlige partiene for et videre samarbeid.

Mange unge mener politikk kan være kjedelig, men hvem som styrer landet kan påvirke både din skolehverdag, hva slags kollektivtilbud du får, idrettshaller, kulturtilbud eller hva slags hjelp du får hvis du sliter psykisk eller fysisk.

Medlemmene i ungdomspartiene er ofte i tenårene og opp til 25 år. Det er ikke disse partiene som styrer samfunnet, men partiene er gjerne med på å skape og påvirke det som blir partiets offentlige politikk - og ungdomspartiene snakker gjerne til deg som er ung.

Derfor har vi oppsumert noen saker ungdommene i de borgerlige partiene har lovet de unge før valget.



Side2 har plukket ut 20 punkter som kan bli viktig for deg som er ung, ifølge de borgerlige ungdomspartiene:



Skole:



- Unge Høyre vil forsterke satsingen på yrkesfag for å gjøre yrkesfag mer attraktivt, slik at flere velger og fullfører yrkesfaglig utdanning. FpU ønsker også å øke statusen på yrkesfag.

- Vil ansette flere helsesøstre og skolepsykologer i skolen. Dette er Unge Høyre og Unge Venstre enige om. KrFU ønsker også flere helsesøstre i skolen.

- Unge Høyre er for valgfritt sidemål og eksamen før russetiden. FpU er også for at nynorsk skal være valgfritt.

- FpU ønsker at det skal bli gratis å gå på privatskoler.

- FpU vil bygge flere studentboliger.

- Fraværsgrensen ble innført i 2016/2017 i videregående opplæring. Dette var et poeng Erna Solberg (H) trakk fram under skolevalget for en drøy uke siden

- Vi vet at skolevalget ble krevende for Unge Høyre på grunn av fraværsgrensen som er langt mer populær blant foreldrene enn elevene, uttalte Solberg.

(Fraværsgrensen i videregående skole vil si en grense for hvor mye udokumentert fravær du kan ha i hvert enkelt fag. Hvis du har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, får du ikke karakter i faget.)

- Unge Venstre vil derimot avvikle fraværsgrensen.



- Unge Venstre vil øke statusen på læreryrket og styrke lærernes kompetanse. De mener lærere bør få rett til etter - og videreutdanning og at læreren får mer tid til elevene.



- Unge Venstre vil øke studiestøtten til 1,5 G. (Grunnbeløpet i folketrygden)

- KrFU vil ha mobbeombud i alle fylker.

Kollektivt:

- FpU vil ha flere avganger på kveldstid og i helger. Ønsker også barnebillett fram til fylte 18 år.

- FpU er mot bompenger. De vil senke avgifter på bil, slik at det blir billigere å kjøpe og eie bil. FpU ønsker å innføre gradert førerkort for 17-åringer.

- Unge Høyre vil gjøre det lønnsomt å velge kollektivt. Unge Venstre mener det er viktig med godt kollektivtilbud uansett hvor du bør, og vil ha gode busstilbud i distriktene.

Helse:

- Unge Venstre vil jobbe for å styrke rusomsorgen. Ønsker at rusmisbrukere skal møte hjelp og ikke straff.

- Unge Venstre vil prioritere barne-og ungdomspsykiatrien. Ønsker at unge skal kunne beholde sin faste psykolog fram til fylte 23 år. KrFU vil prioritere unges psykiske helse.

- FpU ønsker at homofile skal få gi blod.

Jobb:

- Unge Høyre mener at alle arbeidssøkere under 30 skal få et arbeidsrettet tilbud i løpet av åtte uker.

- Unge Høyre vil ha flere lærlingplasser og økt lærlingtilskudd.

- Alle sosialhjelpsmottakere under 30 år skal ha rett og plikt til aktivitet slik at det blir enklere å komme tilbake i jobb, aktivitet eller utdanning.

