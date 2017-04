Dette gjør folk når toalettet er møkkete, men de må på do

De fleste av oss har nok vært der en eller annen gang. Det er krise, du MÅ på do, og eneste utvei er et møkkete offentlig toalett.

Setter du deg rett ned på ringen uansett? Vasker du av med såpe først, eller squatter du rett og slett over doen mens du gjør greiene dine?

En ny undersøkelse gjort av analysebyrået Voxmeter på oppdrag fra Initial hygieneservice har spurt folk om nettopp hva de tar for seg når toalettringen er møkkete og de er helt nødt til å gå på do.

Vi må jo innrømme at vi er litt nysgjerrige på åssen folk velger å løse denne problemstillingen. Om ikke annet, så for å få noen kreative nye ideer.

I undersøkelsen er 500 danske personer spurt.

Og wait for it- HER får du svaret på hva folk flest velger å gjøre i et møkkete do-scenario:

En av tre tørker av toalettringen med toalettpapir. Dette er den vanligste løsningen.



Ti prosent dekker hele toalettringen med papir før de setter seg.



Ti prosent vasker med såpe først.



En prosent løfter opp toalettringen og setter seg rett på porselenet.



Fem prosent sier at de skrever over toalettet.



Hva gjør du om toalettringen er møkkete, men du må på do?





Ikke spesielt hygienisk

Initial sier at ingen av disse løsningene er spesielt hygieniske, og du kommer derfor til å bli utsatt for bakterier om du kjører på med en av dem.

- Urene toaletter bidrar til høyere sykefravær, da dette blir en stor kilde til bakterier. Derfor er det viktig samfunnsmessig at offentlige toaletter er rene, sier Espen Agnalt i Initial Hygieneservice i en pressemelding.

Her er noen gode råd hvis du ønsker å hindre å spre bakterier når du går på offentlige toaletter:

- Husk å legge ned toalettlokket før du drar ned. Bakterier fra urin og avføring kan blir sprutet opp i luften når du drar ned.

- Vask deg grundig med såpe, og husk å vaske tomlene dine (faktisk)! Mange glemmer nemlig dette.

- Tørk deg med papir og ikke vifte. Vifter eller lufttørker kan spre bakterier rundt i rommet.

