Dette er finalistene til Skamløsprisen

Vi Tror Deg-Stiftelsen, Sofie Frost og duoen Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl er de tre finalistene til årets Skamløspris.

LES OGSÅ SAKEN: Nancy Herz: «Jeg var sint over at jenter som tør å være annerledes blir skamgjort»

Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl har skrevet Gleden med Skjeden..

Prisen deles ut av Sex og samfunn, og skal bidra til å øke synlighet, bevissthet og kunnskap rundt temaer knyttet til seksualitet.

- Skam og stigmatisering gjør at sider ved seksualitet kan føles vanskelig å snakke om, og med denne prisen ønsker vi å motarbeide dette. Prisen skal sørge for at ulike sider ved seksualitet slippes frem i lyset og på den måten ønsker vi at prisen skal bidra til å fjerne skam, har Maria Røsok, daglig leder i Sex og Samfunn tidligere uttalt til Side2.

Juryen til årets prisutdeling består blant andre av komiker Else Kåss Furuseth, journalist Kathrine Aspaas og toppblogger Sophie Elise Isachsen.

De tre nominerte til Skamløsprisen



Vi Tror Deg-Stiftelsen, grunnlagt av Andrea Voldum og June Holm, jobber for å bedre rettighetene, oppfølgingen og rettsprosessen for personer som har opplevd voldtekt, heter det i en pressemelding:

Skuespiller og forfatter Sofie Frost har jobbet mye med å synliggjøre samme tematikk, men gjennom blant annet dikt og teater. Legestudentene og forfatterne Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl er hjernene bak bloggen «Underlivet» og bestselgerboken «Gleden med skjeden».

Les også: Andrea Voldum (22) og June Holm (26) oppretter stiftelse for voldtektsofre

Prisen deles ut på Skamløsdagen 4. september.

Current mood når du må lære tekst, men helst vil ut å ta en øl i sola 🍻 Et innlegg delt av Actress Sofie Frost (@sofiefrostt) torsdag 10. Aug.. 2017 PDT

Del denne artikkelen