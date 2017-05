Dette er eksamen norske elever fikk i dag

I dag, onsdag, har elever på videregående landet over vist den norskfaglige kompetansen sin.

Årets russ og tenåringer har nemlig gjennomført eksamen i norsk hovedmål. For alle har det vært samme oppgave, og samme opplegg. Blant oppgavene handlet det blant annet om å sammenligne en tekst fra Nora i Et Dukkehjem, og Noora i TV-serien Skam.

Ifølge Utdanningsdirektoratet er det 50.000 elever som har vært påmeldt til norsk hovedmål VG3, og dette er derfor den største eksamensdagen for elever i eksamensprioden.

Dette er årets eksamensoppgave



I kortsvaret skulle elevene i dag skrive om modernismen med utgangspunkt i et dikt av Rolf Jacobsen.

I de fire langsvarsoppgavene til valg kunne årets VGS-elever enten sammenligne to dikt, skrive om språkets betydning for menneskers identitet, gjøre en retorisk analyse av en tale eller sammenligne utdrag fra Et dukkehjem og den populære NRK-serien Skam.

I oppgave fire er vedleggene Henrik Ibsen: Et dukkehjem, og et utdrag fra NRK-serien Skam (2016). Videre heter det i oppgaven:

«I de to vedlagte tekstene møter vi to kvinner med samme navn. Nora i Et Dukkehjem ønsker å forlate mannen sin, Torvald Helmer. Noora fra TV-serien Skam prøver å overtale kjæresten William til å ikke reise fra henne. Sammenlign de to tekstvedleggene, og plasser tekstene i en kulturhistorisk sammenheng».

Vårens eksamensperiode startet tirsdag 16. mai og varer til og med onsdag 7. juni

