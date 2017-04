Dette er de største feilene unge gjør når de skal spare

Er du blant de som ikke skjønner hvor pengene dine blir av hver måned? Tenker du kanskje at du vil spare, enten det er til bil, egen bolig, eller kanskje bare en fin ferietur - men du får det liksom ikke helt til?

Vi har også lurt på dette, og spurte siviløkonom og økonomisk rådgiver Hallgeir Kvadsheim (du vet han fra Luksusfellen på TV3) om hva han mener er de største feilene unge gjør når de skal spare.

- Føler det ikke nytter

Hallgeir trekker frem tre forskjellige aspekter, som alle kan føre til at det kan bli vanskeligere å spare penger:

- De føler det ikke nytter å spare, føler at de ikke har nok penger å sette av, og vet ikke helt hvordan de skal få det til, sier han til Side2.

Hallgeir Kvadsheim er siviløkonom og økonomisk rådgiver i Luksusfellen på TV3. Side2 har snakket med ham om de største fellene unge går i når de skal spare penger.

- Det andre er at de kanskje ikke har konkrete sparemål. Har du noe konkret du sparer til, blir du mer motivert og føler at du har et mål der framme. Det å ha et ordentlig mål, gjør det også lettere å nå det.

Han sier at mange hører fra foreldre, skole eller bank at det er smart å spare, men at problemet oppstår når de ikke vet hva de skal spare til.

- Det tredje er jo at de kanskje bruker mye penger på små ting som hver for seg ikke koster så mye, men som til sammen blir en ganske stor sum i året. Som man for eksempel kunne brukt på å dra på en fin ferie om sommeren eller kjøpe en scooter.

«Kjekt å ha» er blitt til «må ha»

Men hva er det unge bruker mest penger på i hverdagen, da?

- Generelt kan det være at det som vi for fem-ti år siden definerte som «kjekt å ha», nå har kommet over i «må ha»-kategorien. For eksempel medlemsskap på treningssenter, sier Hallgeir.

- For ti år siden var det ikke så mange som betalte for å gå på treningssenter. Nå er det blitt mer til at mange føler at de må gjøre det.

Hallgeir Kvadsheim mener produkter og tjenester som tidligere var «kjekt å ha» har blitt til «må ha».

Han legger til at gruppen unge under 20 år også bruker mye penger på produkter de føler at de må ha - eksempelvis jakker, vesker og mobiltelefoner.

- Det er blitt statuspress og kjøpepress. Det har også blitt lettere å få seg forbrukslån nå enn for noen år siden, og vi ser en sterk vekst av unge som tar opp forbrukslån, kanskje nettopp for å kunne kjøpe tingene de ønsker seg.

