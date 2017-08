Dette betyr de ulike kleskodene i et bryllup

Hva er egentlig et pent antrekk? Og hva er forskjellen på smoking og galla?

Alle som har vært i bryllup (med mindre du er dødsgod på kleskoder, seff) har nok kjent litt noia når bryllupsinvitasjonen dumper ned i postkassa med kun ett ord om hva som gjelder på klesfronten - uten noen som helst nærmere forklaring.

Men slapp av! Vi har spurt bryllupsekspert Kathrine Sørland om hun kunne forklare de forskjellige kleskodene for oss en gang for alle, sånn at du kan konsentrere deg om å glede deg i stedet😍

Bryllupsekspert Kathrine Sørland.

Kathrine Sørland har drevet egen bryllupssalong i mange år, og også vært bryllupsambassadør. Hun sier at dersom du er i tvil - spør brudeparet heller en gang for mye eller for lite.

- Det viktigste er at man skal pynte seg når man skal i bryllup. Man skal respektere det som den store dagen det er, og da skal man se litt ordentlig ut. Men det er lov med gjenbruk - det er lov med den samme kjolen som du brukte for fem år siden! Det er dyrt å skulle kjøpe nytt hele tiden, så tenk heller litt på tilbudet, sier Kathrine til Side2.

Uansett - her er de ulike kleskodene forklart:

Pent antrekk

- Et pent antrekk er relativt uformelt, men man må selvfølgelig unngå jeans, kosedress og onepiece - det er no-go! sier Kathrine.

- Men en enkel dress, gjerne lys, er flott. Det kan også være pent ofgsommerlig uten slips, gjerne casual med loafers og oppbrettet dressbukse - eller annen bukse. Det må heller ikke være hvit skjorte.

Hun legger også til at guttene kan bruke dressbukse med en annen type jakke til, eller dressjakke kombinert med en annen bukse.

- Jentene kan kjøre en sommerlig, pen kjole eller buksedress. Skjørtet kan være knelangt, men ikke lårkort.

BRIDE SQUAD 💕 #kenzaaleks Et innlegg delt av Angelica Blick (@angelicablick) mandag 31. Juli. 2017 PDT





Dress

- Mennene kommer i dress, men det må ikke være en mørk dress. Den kan gjerne være lysegrå eller lyseblå.

Menn kan velge å gå både med slips eller å droppe det.

- For jentene gjelder mye av det samme som ved pent antrekk. Man kan ha en penkjole eller drakt, og skjørtet kan være knelangt.

Proud brothers💙 #mortenogjørgine Et innlegg delt av Emil Vasstrand (@emilmassa) søndag 23. Juli. 2017 PDT





Mørk dress

- Her kommer det veldig klart frem hva som gjelder for gutta - mørk dress. Den kan være mørkeblå, mørkegrå eller svart. Det skal være med slips (og vest hvis man ønsker), og man skal ha ordentlige pensko, sier Kathrine.

Jentene har lov å ha både lang kjole og knelang kjole, men hun poengterer at det er viktig å tenke litt mer på helheten i antrekket.

Klassisk smoking er en av våre vanlige bryllupskleskoder.





Smoking

- Her går alle i smoking, og den er som den pleier - svart med sløyfe og alt som hører til. Jentene velger lange kjoler.





Galla

- Da er det kjole og hvitt med livkjole eller sjakett som gjelder. Dette er et velbrukt brudgomsantrekk og det fineste man kan ha på seg.

- Alle jenter skal ha fotsid kjole. I de andre kategoriene kan man velge mer.

Plagget som ikke kan feile

Lurer du fortsatt på hva i alle dager du skal ha på deg, er det ett plagg som aldri slår feil, og som er godkjent i alle de ulike kategoriene - nemlig bunad.

- Er man i tvil og har en bunad, så ta bunaden. Det kan være litt varmt på sommeren, men er absolutt det plagget som aldri slår feil. Spesielt i galla er bunad veldig fint, sier Kathrine.

Ha en herlig onsdag søtiser🍓 #sommerklar #snartferie #haveaniceday Et innlegg delt av Kathrine Sørland - Norway 🇳🇴 (@kathrinesorland) tirsdag 27. Juni. 2017 PDT

Og her er noen generelle tips

- Hva er den største tabben, alltid?

- Det er å komme i bryllup med puppene hengende ute og lårkort kjole. Spesielt nå er det mye fokus på utrigning og det skal man være forsikt med. Er man gjest, skal ikke du være hun som kommer med utrigning og lårkort kjole sånn at man ser trusa. Hadde jeg vært bruden, hadde jeg sagt at de måtte gå hjem og skiftet!

- Hvilke farger bør man unngå?

- Man bør også unngå hvitt, for man vil ikke konkurrere med bruden. I tillegg har man rødt, som er en signalfarge man tradisjonelt har styrt unna, og svart. Når det gjelder svart, er dette skrevne regler fra tidligere, og i dag er vi mye mer fleksible på hva man kan ha på seg.

- Det finnes ulike typer rødfarger, for eksempel burgunderrød. Men kommer det en flott gjest i en rød kjole, skal ikke hun måtte gå hjem.

- Pasteller er alltid veldig bra til bryllup, det samme med beige og sandfarget. Men er man i tvil, har alltid bruden veldig mange meninger.

Husk også på dette:

Knelange kjoler er ok, men de skal helst stoppe litt under kneet - ikke over!



Du kan gjøre mye med tilbehøret, og har du en enkel kjole, kan du gå til innkjøp av nye smykker og kanskje et sjal.







Puh! Der håper vi dere er litt nærmere mål når det gjelder outfitplanleggingen til bryllupet!

