Det blir en sesong 2 av «13 Reasons Why»

Til tross for kritikken for hvordan den fremstiller selvmord, lager Netflix en sesong til av ungdomsserien.