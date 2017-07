Derfor lener du hodet til høyre når du kysser

Sommer, sol og festival = klining. Derfor passer det med en liten kyssestudie. Har du tenkt på hvordan du egentlig går fram når du skal kysse?

Tidligere har noen nemlig hevdet at måten vi kysser på kan være en refleksjon av hva vi har lært av skuespillere på film og i TV-serier.

Forskere mener imildertid at dette ikke stemmer, men at måten vi kysser på kan være biologisk programmert i hjernen vår. Det viser seg at de fleste vipper hodet til høyre når de kysser, ifølge Independent.

Dette kommer fram i en studie ved to universiteter i hovedstaden Dhaka, hvor de har undersøkt «kyssende atferd». De har studert 48 gifte par i Bangladesh, hvor kyssing ikke er vanlig i det offentlige. Parene kysset hjemme hos seg selv, og skulle deretter rapportere om ulike aspekter ved kyssingen.

Les også: Derfor lukker vi øynene når vi kysser

Kline-funnene viser blant annet at det er 15 prosent større sannsynlighet for at det er menn som tar initiativ. Og begge parter foretrekker å lene hodet til høyre når kysseposisjon inntas. To av tre lente hodet til høyre når de kysset.

Les saken: De heteste klinebildene

Forskerne mener hodet vippes slik fordi det er større sannsynlighet for å matche retningen til partneren. Og handlingen tas intuitivt. Siden kyssingen i Bangladesh er privat, og sensurert fra film, mener forskerne at dette utelukker påvirkning av kulturelle faktorer eller etterligning.

via GIPHY

Del denne artikkelen