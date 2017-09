Derfor kysser alle kjendisene på Instagram

Mandag hadde serien «Jævla homo» premiere. I serien skal NRK-journalist Gisle Gjevdahl utforske hvorfor det fortsatt kan være vanskelig å være skeiv i 2017.

Før sommeren i år fikk du kanskje med deg alle kjendisene som postet bilde av seg selv i «Jævla homo»-genser. Dette var en form for promo for det kommende programmet.

I løpet av dagen har du antakeligvis sett en kjendis eller 13 kline til med en kyssepartner av samme kjønn på Instagram - etter oppfordring fra programlederen selv. Han la ut dette bildet på sin konto:

«Det er bare kjærlighet, og DET trenger den verden her mer av. ta tak i en kompis eller en venninne og klin til selv da, hvis du er enig ❣️ #jævlahomo» skriver han på Instagram.

Du kan se serien hver mandag klokken 21.05 på NRK3, i tillegg er alle episodene lagt ut på nett.

Les også: Andrea Sveinsdottir: «Jævla homo»

Kjendisene har kastet seg på kampanjen

Stian Blipp, Sandra Lyng, Sophie Elise Isachsen, Ulrikke Falch, Linnea Myhre, Martine Lunde, Sofie Nilsen, Andrea Sveinsdottir og Marna Burøe aka Komikerfrue er bare noen av kjendisene som har tatt oppfordringen og postet kyssebilder av seg selv.

«ALLE skal få lov å kjenne på denne følelsen og vise den rakrygget uansett om du er en jente som elsker en jente eller en gutt som elsker en gutt! Her et kyss for den store kjærligheten fra meg og Pettersen. Få med deg den viktige serien #JÆVLAHOMO som har premiere på NRK i kveld av den modige @firgisle. One love ❤» skriver Stian Blipp på Instagram.







Vi gleder oss helt vilt til #jævlahomo begynner på NRK i kveld 🏳️‍🌈 @trudedrevland @firgisle ♥️😘💃 Et innlegg delt av komikerfrue (@komikerfrue) mandag 18. Sep.. 2017 PDT

«Vi gleder oss helt vilt til #jævla homo begynner på NRK kveld» skriver Marna Burøe til et bilde der hun kysser tidligere Bergens-ordfører Trude Drevland.

Les også: Se bildene fra den store Skam-festen her

Og denne: – Mange unge har et fucka forhold til egen kropp

Vi hyller ❤️ #jævlahomo @firgisle Et innlegg delt av Sandra Lyng (@sandralyng) mandag 18. Sep.. 2017 PDT

«Vi hyller <3 #jævlahomo», skriver artist og Side2-blogger Sandra Lyng mens hun kysser Skam-stjerne Ulrikke Falch:

Vi hyller ❤️ #jævlahomo @firgisle Et innlegg delt av Sandra Lyng (@sandralyng) mandag 18. Sep.. 2017 PDT

- Du skal få lov til å elske hvem du vil

Også bloggerne har delt bilder av seg selv.

«Jævla dårlig på å ta kyssebilder, men synes uansett du skal se #jævlahomo med @firgisle» skriver Side2-blogger Andrea Sveinsdottir mens hun kliner til med venninne og bloggkollega Sofie Nilsen:

Jævla dårlig på å ta kyssebilder, men synes uansatt du skal se #jævlahomo med @firgisle som har premiere i kveld 2105 på NRK 💖🦄👩‍❤️‍💋‍👩 Et innlegg delt av ANDREA SVEINSDOTTIR 👸🏼 (@andreasveinsdottir) mandag 18. Sep.. 2017 PDT

Side2-blogger Sofie Nilsen poster samme bilde og skriver: «Du skal få lov til å elske AKKURAT den du vil».

Du skal få lov til å elske AKKURAT den du vil. Husk premieren av "JÆVLA HOMO" klokken 21.05 på NRK3 ❤️ @firgisle Et innlegg delt av Sofie Caroline Nilsen (@sofieenilsen) mandag 18. Sep.. 2017 PDT

Sjekk ut flere bilder under

#JævlaHomo ❤️ @firgisle Et innlegg delt av Joakim Kleven (@joakimkleven) mandag 18. Sep.. 2017 PDT

Repeat på dette gamle homsegreiene her. Ifølge Facebook er det 3 år siden i dag. #jævlahomo @vidarhodnekvam Et innlegg delt av Jonna støme (@jonnastome) mandag 18. Sep.. 2017 PDT

Få med dere premieren i kveld!👩‍❤️‍💋‍👩👨‍❤️‍💋‍👨#jævlahomo @firgisle Et innlegg delt av Martine Lunde Aarsrud (@martinelunde) mandag 18. Sep.. 2017 PDT























Del denne artikkelen