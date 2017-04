Derfor kommer noen alltid for sent

Vi har henne alle; hun venninnen i gjengen som alltid går for det akademiske kvarter. Er det greit? Eller bare sjukt irriterende?

Vi skal prøve å se det fra hennes perspektiv. Det er nemlig noen som alltid kommer for sent, selv om de har de beste intensjonene for å komme tidsnok.

Ifølge forskere handler det om personlighet og at noen har visse karaktertrekk som går igjen, noen trekk som også er utenfor en persons kontroll, skriver Huffington Post.

Her er uansett 3 gode grunner til hvorfor du/noen alltid kommer for sent:

Multitasking: Tiden flyr når du holder på med flere ting samtidig, og da kan det være at du kommer for sent til avtalen din. En tidligere studie, fra 2003, undersøkte vanene til undergrunnsarbeidere i New York. Resultatet viste at de som var forsinket til jobben, som regel var de som multitasket, sammenlignet med dem som kun fokuserte på en ting av gangen.

Les også: Instagram slipper offline-nyhet

via GIPHY





Din interne klokke: Hvis du alltid kommer for sent, har du kanskje ikke så god «intern klokke». Det vil si døgnrytmen din, eller den iboende 24-timers syklusen de fleste har. Som at du for eksempel våkner like før vekkerklokka ringer om morgenen. Mennesker som alltid kommer for sent, har trolig en dårligere intern biologisk klokke.

Huffington Post viser til en studie fra i fjor, som handler om at kronisk forsinkelse kan ha noe med prospektivt minnet å gjøre. Det vil si fremtidsminnet, eller den såkalte innebygde huskelappen vår.

I studien ble dette minnet testet ved at deltakere skulle pusle et puslespill på en viss tid. Deltakerne fikk lov til å se på klokken mens de puslet, men eksperimentet var lagt opp på en slik måte at det var liten sannsynlighet for at deltakerne sjekket tiden, i og med at de var opptatt av oppgaven. Studien viste at folk stolte på sin egen interne klokke. De som klarte å fullføre oppgavene hadde en bedre indre klokke.

Denne studien kan settes sammen med folk som gjerne kommer for sent, og som kanskje har en dårlig intern klokke. For eksempel hvis man er på vei ut døra til en avtale, men bare skal sjekke sosiale medier kjapt. Man tror det har gått fem minutter, men egentlig har det gått 20 minutter før man er ute av døren.

via GIPHY





Personlighet: Studier tyder på at de som ofte kommer for sent er B-mennesker. Disse personene har gjerne en mer avslappende personlighet, og kan ha en annen holdning til klokka og tiden. De tar det mer med ro. Wall Street Journal viser til et eksempel fra en test hvor det skulle anslås hvor mye tid som hadde gått:

- A-mennesker trodde det hadde passert 58 sekunder, sammenlignet med B-mennsker som anslo 77 sekunder.

Så neste gang venninnen din kommer for sent, kan du jo kanskje be henne om å slutte å multitaske først? 😂

Fått med deg denne? Det finnes ikke bare A- og B-mennesker, men to søvntyper til

via GIPHY