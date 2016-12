Derfor har amishene skjegg, men aldri bart

Amishene er en gruppe svært tradisjonstro kristne som lever i bondesamfunn, spesielt i de amerikanske delstatene Ohio, Pennsylvania og Indiana.

Fra den dagen mannen gifter seg skal han la skjegget gro, men barten skal barberes bort. Dette kan gi et ganske særegent utseende, men er ikke en "amishmote" fra forrige århundre. Så hvorfor barberer de barten?

Den strålende YouTube-kanalen Today I Found Out har tatt for seg forklaringen i en av sine videoer.

Det hele bunner i amishenes pasifistiske overbevisning.

Barter for krigens menn



Under 1. verdenskrig var prangende mustasjer populære blant militærets menn. Faktisk var det for britiske soldater påkrevd med bart fram til 1916. Det sies at trenden kan ha kommet via koloniseringen av India, hvor ansiktshår hang sammen med maskulinitet, makt og visdom.

Amishene er pasifister og ønsket ikke å bli assosiert med krig og krigshandlinger. De forbød derfor sine medlemmer å la barten gro.

Siden har bart gått av moten både i og utenfor militæret, men det har ikke påvirket amishfolkets tradisjon.

Voksne karer med skjegg



Skjegget, derimot, får gro uhemmet. Men ikke for alle menn.

Menn med skjegg er vanlig i bibelen, men for amishene har skjegget en tilleggsbetydning. Det er kun gifte menn som får gro skjegget sitt, som et symbol på at de har tredd inn voksenlivet.

En lærer noe nytt hver dag ...