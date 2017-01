Derfor elsker vi Heidi Weng

Heidi Weng har vært en elsket idrettsutøver i Norge i flere år, lenge før hun søndag klatret opp Alpe Cermis som førstekvinne og dermed vant Tour de Ski sammenlagt.

Som hun selv ville sagt det: Vi bøyer oss i hatten for denne prestasjonen!

Dette uttrykket skapte Heidi Weng selv, som du sikkert husker, under OL i Sotsji, da hun uttalte at hun «bøyer seg i hatten» for svenskene, som vant stafettgullet den gang. Hun blandet sammen uttrykkene «bøye seg i støvet» og «ta av seg hatten» på en herlig underholdende måte.

Menneskelig

Uttrykket ble raskt omfavnet av andre, og er i dag så utbredt at man ikke alltid reagerer på den manglende logikken når man hører det.

- Jeg sier ganske mye rart når jeg er litt høy på pæra. Når jeg har gått skirenn og har mye på hjertet, kommer det mye rart ut av munnen min. Sånn er det bare, forklarte Weng senere overfor Aftenposten.

Denne spontaniteten, to VM-gull i stafett, samt at hun måtte vente så lenge på sin første individuelle seier, har bidratt til at 25-åringen fra Ytre Enebakk er blitt så populær.

I tillegg er hun sjarmerende vimsete og kan gjøre grove feil, akkurat som vi andre gjør innimellom. I finske Ruka for et år siden, gikk Heidi Weng i mål én runde før slutt. Hun kastet seg over målstreken, før hun omsider skjønte at hun bare hadde gått 7,5 kilometer og ikke hele 10-kilometeren.

- Jeg er kanskje verdens største idiot av og til. Jeg får til det meste, for å si det sånn. Jeg vet ikke hva det neste blir. Det blir kanskje å gå feil vei i løypa, forklarte hun overfor Aftenposten.

Ny kjæreste



I sommer fant Heidi Weng kjærligheten i Kjetil Nygaard, den tidligere Anno-deltakeren, og tilbrakte mye tid på Sørlandet. Dette førte til at hun endret noe på treningsopplegget sitt, og dessuten trente mer enn noen gang.

- På Sørlandet der jeg har vært, er det litt flatere, så det ble lettere å trene mye. Det har vært lengre økter og treninger. Jeg føler at det har fungert bra, fortalte Weng til VG.

Seieren i Tour de Ski tyder på at hun har rett.

Ventet lenge



Lenge var hun «Norges mest uheldige langrennsløper», en konsekvens av at hun har konkurrert i samme tidsepoke som Marit Bjørgen og Therese Johaug. Hun var 34 ganger på pallen i verdenscupen før den første seieren kom i Val di Fiemme i januar i fjor.

Da kom også gledestårene.

- Jeg trodde på en måte at dette ikke var mulig. Jeg er så vant til å bli to, tre eller fire. Det er skikkelig stort. Jeg vet ikke. Jeg føler ikke at jeg har vunnet, engang. Det å se «Heidi Weng» øverst – det er veldig uvant. Jeg hadde egentlig ikke trodd at det skulle skje, sa Weng til Nettavisen da.