Derfor deler mange «Me too» i sosiale medier

Skuespiller Alyssa Milano (44) startet ny hashtag søndag på Twitter, med et forslag fra en venn: «Hvis alle kvinner som er blitt utsatt for overgrep eller opplevd seksuell trakassering skriver MeToo i statusen sin, så ser kanskje folk omfanget av problemet».

Tweeten mottok over 44.000 svar, og ordene har spredd seg i sosiale medier verden over. Denne uken deler folk sine egne historier om seksuell trakassering, og også her hjemme står emneknaggen «Mee too» i statusen til flere på Facebook.

If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) October 15, 2017





Kastet ut av Oscar-akademiet



Bakgrunnen for å belyse problemet, er avsløringene rundt Hollywood-regissør Harvey Weinstein. For en drøy uke siden publiserte New York Times en artikkel om Harvey, hvor det kommer fram at flere kvinner er blitt utsatt for seksuell trakassering av regissøren.

I ettertid har ytterligere skuespillere stått fram, og det har også kommet fram beskyldninger mot Harvey Weinstein om voldtekt og andre seksuelle overgrep. Saken har ført til at trakassering i media-og underholdningsbransjen generelt er blitt tatt opp.

Regissøren er nå kastet ut av Oscar-akademiet.

- La oss legge ansvrat der det hører hjemme



Blogger og konsulent Linn W. Rosenborg har skrevet innlegget #himtoo tirsdag:

«Jeg var selv aktiv og delte egne opplevelser da #jegharopplevd herjet sosiale medier. Det som da overrasket meg var nettopp hvor overrasket folk ble over de erfaringen og opplevelsene som ble delt. Seksuell trakassering - i ulik grad, men like fullt seksuell trakassering, er noe de aller fleste kvinner opplever flere ganger i løpet av sitt liv», skriver Linn og legger til:

«Med det sagt - så savner jeg et annet fokus. La oss legge ansvaret der det hører hjemme. Hos den som trakasserer. Utøveren. Overgriperen»

#MeToo first time by the boys basketball team at jr high while waiting for my mom to pick me up after my BB practice. — Troll Huntress (@trollhuntress) October 16, 2017

Me too. And as I read these responses, more incidents of assault & harassment come to mind that I hadn't thought about in years. 💔 — ISpeak4theAnimals 🐺 (@grasshoppr93) October 16, 2017

To everyone sharing stories of sexual assault. You are NOT alone!#MeeToo — Luisa Haynes (@wokeluisa) October 15, 2017

#meetoo. And for every woman posting this tag, ask yourself how many still won't, because of fear of humiliation, retaliation, shame... — Karen VanHouten (@kvh_ia) October 16, 2017

It breaks my heart seeing how widespread the meetoo hashtag is. Particularly my closest high school friend. — SexyGeek (@SexyGeek217) October 16, 2017





