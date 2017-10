Denne reklamen tar av i sosiale medier - skjønner du hvorfor?

Dressmerket «Suistudio» er kjent for å skape debatt med sine reklamer, og nå diskuteres deres nyeste kampanje heftig på Twitter.

De har sluppet en rekke bilder hvor kvinner er kledd i dress, blazer eller skjorter. Settingen er en luksusleilighet i New York - og nakne menn ligger på gulvet, i sofaen eller står tilfeldig plassert i et vindu.

«Vi er spesialister på dresser, men vi dresser ikke opp menn», er slagordet.

In the Buff. It’s time to go nude. #SUISTUDIO #NOTDRESSINGMEN #womeninbusiness #officewear Et innlegg delt av SUISTUDIO (@suistudio) mandag 18. Sep.. 2017 PDT

Historisk sett er det gjerne kvinner som brukes som tilbehør og diskrimineres i reklamer, men twisten til klesmerket er altså at det er en naken mann på hvert bilde.

Men er det egentlig noe bedre? Diskuteres det nå blant annet på Twitter. Reklamen går viralt og meninger utveksles hyppig i sosiale medier. Noen synes det er omvendt kjønnsdiskriminering, noen mener det er en genial kampanje, noen reagerer, og andre skriver at det er viktig at debatten rundt objektivisering blir tatt opp:

I love this. — Jonnell (@JonnellCHAVEZ) October 11, 2017

This is greatadvertising becausemen don't careiftheyareobjectified. It's just a picture.

— CinderBlake (@cinderblake) October10, 2017

WOW!

NICE AD!!

— Deriquê(@derikbnh) October 10, 2017

Reversesexismor a clevermarketingstrategyby #Suistudio to power-play thepower-suit? pic.twitter.com/1otciSJZmc

— Angela Feruglio(@AngFeruglio) October10, 2017

Honestly, the@SUISTUDIO_ shotsarereallyhittingmein thesoul. Like--so muchto talk aboutgender/sexuality/power-wise.

— MeeshL Borowski(@MichelleLeeB) October9, 2017

The @SUISTUDIO_ online store just launchedand it's possiblythegreatestthingI've ever seen.#notdressingmen

— NeelSoman(@neelsoman) October 5, 2017

MT SuistudioHas ProvokedDebateonObjectificationhttps://t.co/sB6B2UIXwc - Youmust be kiddingwhataboutall theimages ofwomen#CFNN

— andyjackson(@andyjackson) October 4, 2017

This not onlyflipsthegenderscript, buttherace script, too!

— Rory (@BRGHFan) September 29, 2017