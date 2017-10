Denne reklamen er den første til å vise mensenblod som rødt

Du har bombesikkert fått med deg x antall reklamefilmer for bind opp gjennom årene hvor mensen fremstilles som en blåturkis væske som vises mens den dryppes på bind og truseinnlegg.

Libresse Sverige er den første produsenten som, i en ny reklamefilm, faktisk fremstiller mensenblod som rødt og ikke blått eller på andre fikse måter.

I en film lagt ut på YouTube tidligere denne uken, utfordrer merket de standardiserte ideene om hvordan mensenblod «skal se ut» på TV under mottoet:

«Periods are normal. Showing them should too».

Libresses britiske variant, Bodyform, er også omtalt i flere internasjonale medier for samme reklamefilm.

