Den norske glamourmodellbransjen i 2017: - Det er som en blogg

- Det er som en blogg, så det er jo hva du gjør når du står opp om morgenen eller drar på trening eller jobb eller er hjemme, sier Linn Nesse, glamourmodell og poledanceinstruktør.

I kveld, torsdag, følger dokumentarserien Insider FEM fire glamourmodeller på jobb i Aiya Napa. Serien gir innblikk i mindre synlige miljøer i det norske samfunnet.

Kveldens episode tar for seg glamourmodellbransjen, som med internett har tatt en ny form. I dag kontrollerer jentene eksponeringen sin i mye større grad enn tidligere.

Markedet for glamourmodeller har nemlig flyttet seg fra magasinene over til nettsider på internett.

Nå kontrollerer jentene eksponeringen sin mer enn de tidligere har gjort, fordi de i større grad laster opp bilder selv på nettsider til abonnenter som betaler. I tillegg velger selv hvor ofte de legger ut bilder, hvor mye av kroppen de ønsker å vise - og får betalt ut fra dette.

Du kan se programmet på FEM i kveld klokken 21.30.

- Er som en blogg

Seerne får møte glamourmodellene Iselin Michelsen, Melanie Winther, Linn Nesse og Anna Sofie Jensen.

- Selvfølgelig viser du kanskje litt mer enn du gjør på Facebook eller sånne ting, men også helt vanlige ting, sier Linn Nesse.

Hun forteller at hun aldri stiller opp naken.

Glamour Linn Nesse forteller at hun deler bilder av seg selv på nettsider som om det var en vanlig blogg.

- I denne bransjen her blir du pensjonert når du har vippet 27. Det er noen som klarer seg, men de fleste blir byttet ut, sier tobarnsmor Anna Sofie Jensen, som også er glamourmodell.

Les også: Lotte selger nakenbilder av seg selv på nett: - Jeg vil ikke anbefale noen andre å gjøre det samme

Glamourmodell Anna Sofie Jensen.





- Vet lite om konsekvensene

Også NRKs programserie Innafor har tatt opp bildedeling på internett, men da i form av moderne former for sexarbeid blant unge.

I en nylig undersøkelse kommer det frem at 46 prosent av alle unge har sendt nakenbilder eller annet seksuelt innhold av seg selv på mobil eller nett.

Les også: 4 av 100 unge menn og kvinner har solgt eller byttet bort seksuelle tjenester

- Vi opplever at unge vet lite om konsekvensene og trenger informasjon og kunnskap som ikke er moraliserende. Vi ønsker at de skal reflektere over egne seksuelle grenser og videre tenke nøye gjennom om dette er noe de ønsker å gjøre eller ikke, har psykiatrisk sykepleier Anders Røyneberg ved Sex og samfunn tidligere sagt til Side2.

Les også: Fire av hundre studenter oppgir å ha brukt prestasjonsdop