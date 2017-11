Den australske kjekkasen Dacre Montgomery fra Stranger Things kaprer våre hjerter

💦Sikle-alarm!💦

Stranger Things 2 er endelig tilbake med en splitter ny sesong. Denne sesongen er fylt av intriger, spenning og selvfølgelig - ekte nostalgi fra 80-tallet. Vi blir også introdusert for helt nye karakterer som får en ekstremt viktig rolle i serien. Det er en spesiell karakter som har fanget oppmerksomheten til de aller fleste; nemlig Billy.

Et innlegg delt av Dacre Montgomery (@dacremontgomery) fredag 29. Sep.. 2017 PDT



Billy Hargrove er en ny elev ved Hawkins Videregående Skole sammen med hans stesøster Max. Regissøren Shawn Levy beskriver Billy som slem, kontrollerende og bøllete. Fansen er ikke begeistret for karakteren.

Selv om rollefiguren ikke er drømmemannen, kan vi ikke la være i å bli forelsket i skuespilleren. Billy Hargrove spilles av 22 år gamle Dacre Montgomery, og vi får ikke NOK av han. Ta hjertene våre, Dacre!

De fleste kan ikke begripe hvor vakker 22-åringen er:

erm can we talk about dacre montgomery pls like hello he’s 22 i’m swooning pic.twitter.com/6688rBugdv — liv 🎀 (@IivhawIey) October 29, 2017



Eller hvor vakker han er med skjorta åpen:

Dacre Montgomery realized how powerful he was when he left the first four buttons of his shirt open and so he stopped buttoning his shirts pic.twitter.com/yk6A6IsYql — J***** (@wakandaho) October 30, 2017



Nevnte vi hvor vakker han var?

Thank you Stranger Things for introducing me to the beautiful human they call Dacre Montgomery — sailor moooon ☪ (@ShelbyNicoleSix) October 30, 2017

Dacre (som uttales DAY-KERR) kommer fra Australia, og debuterte som skuespiller i en alder av ni år. Siden den gang har han spilt i sukesses-filmen «Better Watch Out» og hollywood-filmen «Power Rangers». Han forteller amerikanske i-D at han har alltid ønsket å bli en skuespiller etter å ha vokst opp med foreldre som er kreative.

Bortsett fra å være svært vakker og en talent skuespiller, har musikkvideoer på cven. Her spiller han i Angus & Julia Stones «Chateau».

Fansen på Twitter klarer ikke å bli enige om hvem Dacre muligens ligner på. Kanskje han er Zac Efrons fjerne tvilling?

For the record, Dacre Montgomery IS Zac Efron's twin. #StrangerThings — Marilyn (@Marilyn_BB_Fan) October 31, 2017



Eller kanskje han er i slekt med disse tre?

I wonder which of his three dads Dacre Montgomery will thank if he wins an Oscar: Rob Lowe, Jared Leto, or Zac Efron? 🤨 — KM Herbeck (@KMHerbeck) October 31, 2017



Uansett hvem han ligner på eller hva slags karakter han spiller, håper vi at vi får se han mer på tv-skjermen vår.

