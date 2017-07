De 10 beste stedene å bo - hvis du er kvinne

En ny liste fra U.S. News & World Report viser hvor i verden det er best å bo for kvinner, med tanke på kvinners rettigheter og likestilling.

Norge er på lista, men må se seg slått av både Danmark og Sverige. Nabolandet vårt er altså det aller beste stedet å bo for kvinner. Det verste stedet for kvinner å bo, er Tunisia og Bolivia, ifølge Business Insider.

Mer enn 9000 kvinner er blitt spurt i undersøkelsen "Best Countries For Women", som inkluderer 80 land. Personer med ulik bakgrunn og arbeidsstilling har deltatt, og svart på hvordan de oppfatter landet med tanke på alt fra kulturell innflytelse, arv, økonomisk situasjon og livskvalitet. Landene som kommer høyest på listen scorer bra på disse fem punktene: Menneskerettigheter, likestilling, inntekt, trygghet og progresjon.

Les også: «Assholesonline»-Linnéa får pris for arbeidet mot trakassering

Her er de ti beste stedene i verden å bo - for kvinner, med noen av argumentene for rangeringen:

1. Sverige

- Likestilling er en av "hjørnesteinene" i samfunnet i Sverige, noe som gjør det til det beste landet for kvinner å bo i. Nesten to tredjedeler av universitetsgrader er tildelt kvinner. I tillegg har Sverige gode ordninger når det gjelder foreldrepermisjon.

2. Danmark

- Godt barnehagetilbud, og har en av de mest fleksible foreldrepermisjonsordningene i EU.

3. Norge

- En av de mest likestilte nasjonene i verden, og mødre kan ta 35 uker permisjon med full lønn, eller 45 uker med 80% lønn.

4. Nederland

- Nybakte mødre får god støtte og mange fordeler. Et eksempel som nevnes er tilgang til jordmorassistent, som delvis dekkes av forsikringen.

5. Canada



- En del av politikken i Canada handler om å beskytte kvinners rettigheter.

6. Finland

- Det første europeiske landet som innførte kvinnelig stemmerett var Finland.

7. Sveits

- Landet er stolt av sitt mangfold, og dette gjenspeiles når det gjelder holdninger til kvinners rettigheter.

8. Australia



- Høy deltakelse innen idrett for begge kjønn. Høy forventet levealder både blant menn og kvinner.

9. Østerrike

- Rik på kultur og har høye tall når det gjelder inntekt.

10. New Zealand



- Landet er ledende når det gjelder arbeid med fred. Dette gjør også landet til et av de beste stedene med tanke på likestilling.

Videre på lista kommer Tyskland, Storbritannia, Luxembourg, Frankrike og Irland. På en 16.plass kommer USA.

Iran havner på 78.plass, Tunisa på 79.plass og helt til sist kommer Bolivia.

Del denne artikkelen