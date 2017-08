Danielle Bregoli dømt til fengsel

Danielle Bregoli (14) ble kjent etter at hun deltok i TV-showet Dr.Phil i 2016. Nå er hun dømt til betinget fengsel for blant annet grovt tyveri og besittelse av narkotika.

Daniella ble en hit i sosial medier på grunn av oppførselen sin og frasen «cash me ousside howbow dah». Det var moren som søkte om hjelp hos TV-psykologen. På YouTube er klippene av Danielle sett millioner av ganger, og et av innslagene fra Dr.Phil har fått over 39 millioner klikk.På det tidspunktet var Danielle 13 år, og i videoen kan du se hvordan hun banner, innrømmer å stjele kredittkort, rømmer hjemmefra og blir pågrepet av politiet.

På Instagram har hun nå 11 millioner følgere.

I talk shit, You talk shit, Let's talk shit together 📞🗣🖤 💥 @hearmeoutapp #ad Et innlegg delt av Danielle Bregoli (@bhadbhabie) mandag 07. Aug.. 2017 PDT

I spy a hater 👀 Tag the biggest hating ass bitch you know 🤥☠️💣 📸by @indietrent Et innlegg delt av Danielle Bregoli (@bhadbhabie) lørdag 15. Juli. 2017 PDT

Nå er tenåringen blitt dømt til fengsel. For en uke siden fikk hun dommen på fem års betinget fengsel. Hun er i tillegg dømt til samfunnstjenste og må gjennomføre kurs i seksualundervisning og et antivoldprogram, skriver TMZ.

Daniella sa seg skyldig i to tilfeller av grovt tyveri, besittelse av marihuana og innlevering av en falsk politirapport. I og med at hun samarbeidet, slipper hun fengsel. Hun får oppholde seg i California, hvor 14-åringen nå bor med moren sin, under prøvetiden.

Florida, come on vacation, leave on probation 😵✈️☀️#goinggoingbackbacktocalicali Et innlegg delt av Danielle Bregoli (@bhadbhabie) onsdag 02. Aug.. 2017 PDT

