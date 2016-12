Charlie Sheen sjokkerer i Twitter-melding om Trump

(SIDE2): Skuespiller Charlie Sheen er kjent for å snakke rett fra levra og sent onsdag kveld, etter at det var kjent at Debbie Reynolds var død, twitret den skandaleomsuste skuespilleren.

LES OGSÅ: Charlie Sheen på Graham Norton: - Donald Trump ga meg uekte mansjettknapper

«Kjære Gud. Trump neste, vær så snill!» skrev han i sin Twitter-post.

I lys av alle kjendisdødsfallene i 2016 kan meldingen lett leses som at han ønsker Donald Trump død.

Nederst i meldingen avslutter han med en emoji-finger.

Dear God;



Trump next, please!

Trump next, please!

Trump next, please!

Trump next, please!

Trump next, please!

Trump next, please!



🖕🏾



©