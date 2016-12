Carrie Fishers mor sendt til sykehus

Den 84 år gamle skuespilleren, som blant annet er kjent for rollen i filmmusikalen «Singin' in the rain», skal ifølge kjendisnettstedet TMZ ha fått et mulig slag. Flere medier skriver også at Reynolds hadde pusteproblemer.

Star Wars-stjernen Carrie Fisher døde i romjulen.

En talsperson for brannvesenet i Los Angeles sier at de rykket ut til boligen til Reynolds sønn, Todd Fisher, like etter klokka 13 onsdag. Talspersonen sier at en voksen kvinne er brakt til sykehus i moderat til alvorlig tilstand, men kan ikke bekrefte om det er Reynolds.

Innleggelsen skjer dagen etter at Reynolds datter, «Star Wars»-stjernen Carrie Fisher døde av et hjerteinfarkt, 60 år gammel. (©NTB)