Bør du oppbevare egg i kjøleskapet?

Det finnes to typer mennesker: De som har egg i kjøleskapet, og de som har eggene oppbevart i romtemperatur.

Sånn cirka, da ...

Men hva er egentlig riktig? Bør egg lagres kjølig eller ikke?

Med jevne mellomrom dukker nemlig dette spørsmålet opp, for mange mener egg må oppbevares kaldt, for å unngå bakterier og i frykt for salmonella. Andre mener det er unødvendig.

Vi spurte Britt Marlene Kåsin, matrådgiver i Matprat.no, om hvordan vi egentlig bør oppbevare eggene.

Bør man ha egg i kjøleskapet eller ikke? Og hvorfor?

- Norske egg holder seg friske og gode i flere måneder, men for at de skal holde seg lengst mulig bør du oppbevare dem i kjøleskapet. Hvis du ikke har planer om å bruke dem opp i nærmeste fremtid holder de seg best i kjøleskapet. Spesielt nå som det går mot sommer, og temperaturen på kjøkkenet gjerne er litt høyere enn resten av året, sier Britt Marlene og legger til:

- Bruker du mye egg er det ikke noe i veien for å ha dem ute på kjøkkenbenken. Det kan tvert om være veldig smart. Selv pleier jeg å la eggene overnatte på kjøkkenbenken når jeg skal bake dagen etter, eller hvis jeg skal lage meg frokostegg. Eggets egenskaper kommer nemlig best frem når eggene er romtemperert. Tempererte egg gir for eksempel mer volum under pisking. Da blir kaken ekstra luftig og lett – perfekt til sommerfesten. Tempererte egg som kokes kan også være enklere å skrelle på en travel morgen.

Hvilke andre matvarer har vi i kjøleskapet som ikke må oppbevares kaldt?

- Det er flere matvarer som ikke må oppbevares kaldt. Tørrvarer, uåpnet hermetikk og krydder kan du sette i skapet. For smakens skyld bør du for eksempel oppbevare tomater i romtemperatur, fremfor i kjøleskapet. Det får frem sødmen og aromaen i tomatene. Dette gjelder også bær. Har du kjøpt en avokado som ikke er helt moden ennå, bør den slippe unna kjøleskapsskuffen,- den modner raskere i romtemperatur.

Brød er også en matvare som ikke må oppbevares kaldt, opplyser Britt Marlene.

- Den lave temperaturen i kjøleskapet kan nemlig tørke ut brødet. Banan er et annet godt eksempel som ikke bør oppbevares i kjøleskapet. Da kan den bli misfarget fortere. Legg den heller frem på et fruktfat - da blir den også mer tilgjengelig for store og små.

