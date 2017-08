Boligkøen for studenter i Oslo forventes like stor neste år

– I Oslo skal det bygges 681 nye boliger i år. Det er mange, men ikke nok. Fortsatt vil minst 6.000 studenter trolig stå i boligkø neste år, sier Elisabeth Holien, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, til Dagens Næringsliv.

Fra august i 2015 til samme måned i 2016 nærmest doblet køen seg for studentbolig i Oslo. Køen er like lang i år. 1. august sto 6.730 studenter i kø for å få studentbolig i hovedstaden.

De siste seks årene har antallet studenter i landet økt med over 40.000, samtidig som det er blitt bygd cirka 7.200 nye hybelenheter, ifølge Studentboligundersøkelsen 2017.

De siste to månedene har boligprisene i Oslo falt med 4,5 prosent. I samme periode har utleieprisene steget med 3 prosent, ifølge Utleiemegleren.

Studentsamskipnaden på Vestlandet og Norges Arktiske studentsamskipnad viser også til en større studentboligkø sammenlignet med i fjor. Men studentsamskipnadene i Trondheim, Gjøvik og Ålesund er ikke bekymret for sine studenter.

