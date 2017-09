Bokaktuelle Anna Rasmussen om frykten for at barnevernet skulle ta Michelle

I dag, onsdag, slipper Side2-blogger og Norges største blogger Anna Rasmussen (21) boken «Naken». Hun er best kjent som «MammatilMichelle».

Blogger og trebarnsmoren Anna Rasmussen slipper denne uken boken Naken.

Anna ønsker ikke å kommentere boken eller innholdet i boken overfor Side2.

I bokomtalen heter det at Anna nå forteller den usminkede historien om sitt eget liv. Hun skriver om oppveksten i Stavanger og på Kypros, det utsvevende livet før hun ble mamma og om hvordan hun startet med festing, røyk og sex allerede før hun ble tenåring.

Fortalt at barnevernet ville ta Michelle

Anna forteller også hvordan hun mistrivdes på skolen og hvordan det var å bli mor som 14-åring, og om forholdet til pappaen til Michelle. Ikke minst om fryktene for at barnevernet skulle ta fra henne datteren.

«Før Michelle ble født, mente mange at barnevernet ville ta babyen med én gang den var født. Det skremte meg. Jeg har vært så ekstremt redd for å miste Michelle», skriver Anna i boken.

Hun forteller at hun tenkte at bloggen kunne være et bevis på at datteren hadde det bra hvis barnevernet skulle dukke opp:

«Jeg visste at Michelle hadde det bra med meg, men jeg trengte å bevise det for alle andre også.»

Videre skriver hun at hun bestemte seg for å dele alt, og at når hun nå ser tilbake, ser hun en del ting om datterens følelser hun mener hun kunne latt være å dele.

I boken kommer det fram hvordan tenåringen måtte bli voksen i rekordfart, og hvordan dette og oppveksten har formet henne til den bloggeren og personen hun er i dag.

- Personen jeg har skjult for verden, får nå fortelle

De fleste av temaene har bloggeren allerede vært innom på sin egen blogg over flere år, gjerne med kryptiske innganger, men hun mener selv at hun forteller mer enn hva som er kommet fram tidligere:

«Alt som har stått mellom linjene, står her nå svart på hvitt. De opplevelsene og erfaringene som har preget meg mest, har jeg ikke skrevet om før. Personen jeg har skjult for verden, får nå fortelle», skriver hun i innledningen i boken.

- Holdt voldtekten skjult

I juli 2015 skrev Anna at hun hadde blitt voldtatt på bloggen i håp om å kunne være til hjelp for andre i samme situasjon.

I boken skriver hun at voldtekten skjedde to måneder etter Williams fødsel i desember 2015. Hun ønsket ikke at legesenteret som hadde utført seksukerskontrollen skulle få vite hva som hadde skjedd.

«Omtrent et halvt år etter voldtekten gikk jeg til den samme legen som hadde operert puppene mine. Jeg sa at skadene var skjedd under fødselen, og at sykehuset ikke var fornøyd med hvordan det grodde. Selv om jeg hadde mulighet til å bli operert på sykehuset, ønsket jeg å gjøre det hos ham.»

«Det var helt for jævlig at noen rørte meg der nede. Alt som skulle skje der, var skumlere og vondere nå. Jeg var redd for smertene fordi de minnet meg om voldtekten, og hvor vondt det var.»

Hun forteller at hun har tenkt på å anmelde voldtekten, men at det er vanskelig å rippe opp i.

«Voldtekten er ikke noe jeg bevisst har holdt hemmelig, jeg klarte å skrive det på bloggen. Likevel føles det, om ikke flaut, så litt skamfullt å fortelle om det. Det finnes egentlig ikke et ord som kan beskrive det: Når man bærer på noe som er så vanskelig at man ikke kan si det høyt for seg selv engang.»

Ble gravid som 14-åring

Anna ble gravid allerede som 14-åring, etter å ha hatt sex med en klassekamerat. Hun gikk i niende klasse, og første gang folk ble kjent med henne var gjennom TV-serien «Unge Mødre».

19.juli 2011 kom Michelle til verden, og kort tid etterpå startet hun bloggen «MammatilMichelle». Anna startet det som skulle bli Norges mest leste blogg allerede som 15-åring.

Da hun var 18 år ble hun mamma igjen, til William. Nå er Anna trebarnsmor, og sammen med Jan Lossius. De har sønnen Lucas sammen.

