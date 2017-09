Bokaktuelle Anna Rasmussen: - Jeg kommer tilbake så fort jeg føler det er riktig

OSLO (Side2): Fredag kveld hadde Norges største blogger, Anna Rasmussen aka MammatilMichelle, lanseringsfest i forbindelse med bokdebuten «Naken».

Fra scenen intervjuet kjæresten Jan Lossius henne om boken og prosessene rundt den.

- Tenkt å ta tiden jeg trenger

Et spørsmål mange har stilt seg de siste dagene, er om toppbloggeren har lagt bloggingen på hylla for godt etter at hun skrev at hun gir seg på topp på bloggen.

På spørsmål fra salen om hva som nå kommer til å skje med bloggen, svarer Anna:

- Akkurat nå har jeg tenkt å ta tiden jeg trenger.

- Nå føler jeg at jeg fortjener et par gode dager før jeg kommer tilbake. Nå har jeg hatt noen bra dager, så det er et fremskritt. Jeg kommer tilbake så fort jeg føler at det er riktig.

Anna Rasmussen holdt fredag kveld boklansering for Naken hos Gyldendal forlag i Oslo.

Videre forteller hun at i de seks årene hun har blogget, har bloggen blitt henne på mange måter og at det ville vært rart å ikke ha den.

- Så lenge jeg trives med bloggen skal ikke den legges ned. Det å se oppmøtet i dag motiverer meg sykt til å skrive innlegg.

- Veldig mye hat

Etter at Anna for et par uker siden postet et innlegg hvor hun i bar overkropp la teppe på gulvet, fikk hun mye negativ oppmerksomhet. Dette adresserte hun også for publikum på lanseringsfesten.

- Etter mitt vegg-til-vegg-teppestunt har det vært veldig mye hat. Og mye «pirke-hat», som blir veldig stort når det blir så mye. Det blir til slutt at jeg tenker at mine 60.000 lesere bare er der inne for å gjøre narr av meg.

Anna Rasmussen ønsket ikke å gjøre intervjuer i forbindelse med lanseringsfesten.

