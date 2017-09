Blogger Martine Halvorsen overfalt utenfor sin egen leilighet

Torsdag ble blogger Martine Halvorsen overfalt utenfor sitt eget hjem i Sverige.

- Det er helt sinnsykt. Jeg er redd, sliten og helt fortvila, sier hun om hendelsen til Side2.

Martine Halvorsen har tidligere vært med i TV-serien Top Model, og blogger nå under eget navn.

Bloggeren hadde vært på hockeykamp med noen venninner i går kveld, og var på vei mot leiligheten sin da hun ble stoppet av en mann, som uten forvarsel overfalt henne, forklarer Martine.

- Han dytter meg og jeg får en albue i ansiktet. Etter det husker jeg ikke så mye, men jeg løper.

Martine sier hun har anmeldt overfallet til politiet, som nå etterforsker saken, opplyser hun.

- Jeg har nettopp kommet hjem fra politiet og føler at de jobber på spreng. Dette skal ikke være mulig!

I et blogginnlegg fredag deler Martine foto og en tekst om episoden:

«Jeg er slått, men det gjør vondere at du har tråkket på min trygghet. Jeg er redd for at du har gjort meg redd for å gå ut døra. Jeg er redd for at du har tatt vekk en stor del av min tiltro til andre mennesker. Jeg er redd for at du har tatt bort min trygghet om å kunne ferdes fritt. For egentlig har du og jeg en felles trygghet, men denne har du tråkket på.»

