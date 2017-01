Blogger Kissie hylles for toppløst Instagram-bilde

Den svenske toppbloggeren Kissie har også hevet seg inn i free the nipple-debatten på Instagram.

I et bilde som nå er likt over 15.000 ganger står hun toppløs på badet, men har redigert inn et par mannlige brystvorter på overkroppen sin.

- Thank God for the manly nipple! Nå må ikke Instagram slette bildet itt på grunn av mine stygge, kvinnelige brystvorter😍 For ingen vil jo se dem likevel, skriver hun.

Krissie har også postet samme bilde på bloggen sin, der hun utdyper:

- Mine provoserende og ikke aksepterte pupper dekkes av et par majestetiske, hårete pupper med veldig mannlige brystvorter. De får man jo vise, mens kvinnelige brystvorter må dekkes fordi det kan skape sterke følelser hos det motsatte kjønn.

Kissie er i godt selskap av andre kjendiser som engasjerer seg for at Instagram skal fjerne regelverket om at kvinnelige brystvorter ikke er lov på den populære bildedelingstjenesten.

For et par uker siden satte også Zara Larsson fokus på free the nipple-problematikken.

Da følgerne hennes begynte å kommentere at hun gikk uten BH på et bilde hun hadde lagt ut, smalt Zara tilbake med at hun ikke forsto hvorfor hun måtte ha på seg BH når puppene hennes er fine nok som de er.

I tillegg har andre kjendiser som både Chrissy Teigen, Rihanna og Kendall Jenner engasjert seg.

Sjef for Instagram, Kevin Systromat, har tidligere sagt at det faktisk er Apple som er den største grunnen til at Instagram ikke tillater bilder av brystvortene til kvinner.

Det er hovedsaklig på grunn av reglene i App Store, som krever at slikt innhold skal ha 17-års aledersgrense. Instagram har en lavere aldersgrense, og vil ikke miste de yngste brukerne sine.