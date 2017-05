Bildene av Macron og Trudeau får nettet til å koke

Det er den britiske storavisen The Telegraph som stiller spørsmålet.

Nettet lar seg nå begeistre over bildene fra møtene mellom den ferske franske presidenten og den kanadiske statsministeren under G7-toppmøtet i Taormina på Sicilia i Italia fredag.

Se bildene som begeistrer:

Spaserturen i blomsterhagen med de to statslederne blir omtalt av en rekke internasjonale nyhetsmedier fredag og lørdag, og på Twitter og Facebook renner kommentarene inn.

- Skaff en mann som ser på deg som Macron og Trudeau ser på hverandre. Du ville sikkert vært fornøyd med en mann som ser ut som Macron og Trudeau også, skriver en på Twitter.

- Den mest romantiske tokanten i verden akkurat nå.

- Macron-Trudeau-romansen varmer det ytre laget av permafrosten som hjertet mitt brukte å være, skriver en annen Twitter-bruker.

Se et knippe reaksjoner her (saken fortsetter under):

Find someone who looks at you the way Emmanuel Macron looks at Justin Trudeau https://t.co/mrj5n01OM3 — The Independent (@Independent) May 26, 2017

Move over Obama/Biden, Trudeau/Macron is the internet's new favorite bromance https://t.co/AFms211lHw pic.twitter.com/n8tDR6b6v5 — CBS News (@CBSNews) May 27, 2017

The Macron-Trudeau romance is warming the outer layer of permafrost where my heart used to be. — Gordon (@filmdevelop) May 27, 2017

Justin Trudeau and Emmanuel Macron met and people can't handle ithttps://t.co/hU2V6n6Neb pic.twitter.com/TU2UxUFukt — Attitude (@AttitudeMag) May 27, 2017

The Internet thinks that Justin Trudeau and Emmanuel Macron could be the next political bromance https://t.co/sWnabT3pqe — TIME (@TIME) May 27, 2017

Macron og Trudeau er de yngste statslederne som er med på G7-toppmøtet som avholdes i Italia fredag og lørdag. To av de store, viktige temaene under møtet er klima og kampen mot terror.

Det hele begynte fredag med en arbeidslunsj fredag. Der satt de tett sammen rundt spisebordet – USAs president Donald Trump, Storbritannias statsminister Theresa May, Tysklands statsminister Angela Merkel, Frankrikes president Emmanuel Macron, Italias statsminister Paolo Gentiloni, Canadas statsminister Justin Trudeau, Japans statsminister Shinzo Abe, EUs president Donald Tusk og EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker.

– Det er ingen tvil om at dette vil bli det mest utfordrende G7-toppmøtet på mange år, sa Tusk i forkant av møtet.

Fikk du med deg disse videoene?

Del denne artikkelen