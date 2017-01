Betsson svarer: Vi trakk oss fra avtalen med Tone Damli

Onsdag skrev Tone Damli at hun var ferdig i jobben som Betsson-ambassadør. Under tittelen «Takk for meg, Betsson» forteller hun om årsaken til bruddet med spillselskapet.

- Nå har det seg sånn at karriereplanene våre ikke lenger stemmer overens. Når Betsson trenger meg på pokerbordet, trenger jeg å være i studio. Når jeg skal lansere musikk, skal de spille inn reklamefilm. For meg er det musikk som gjelder, og da blir prioriteringen lett, skriver hun om avgjørelsen.

Nå slår imidlertid Betsson tilbake mot det selskapet beskriver som en skjev fremstilling av saken.

Til VG forteller selskapets PR-manager, Mikael Mellqvist, at det var Betsson som valgte å si opp avtalen.

- Vi benyttet en opsjon for å si opp avtalen. Dette var egentlig en avtale frem til 2018. Vi kommer til å ta en annen vei med ambassadørprogrammet i 2017, sier Mellqvist til VG.

Videre sier Mellqvist at han ikke ønsker å utdype hvorfor Betsson ikke vil fortsette samarbeidet med sangeren.

- Jeg sier ikke at det er noe negativt ved Tone. Det er greit at hun skal prioritere musikk, og vi håper hun lykkes med det, sier han til VG.